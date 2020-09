Trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu, trzykrotnie się rozwodziła i ma już tego dosyć. „Nigdy więcej nie wyjdę za mąż” - deklaruje 45-letnia aktorka.

Drew Barrymore w filmie "Od wesela do wesela" /United Archives/IFA Film /East News

"Nigdy nie wyjdę za mąż. Nigdy, ale to nigdy! Są dwie opcje, albo z tym skończyć, albo pójść drogą Elizabeth Taylor" - mówi Barrymore w wywiadzie, jakiego udzieliła magazynowi "People". Jeśli chodzi o Taylor, woli nie iść śladem aktorki, która była 8-krotnie zamężna. To odważna deklaracja ze strony Barrymore, zwłaszcza że ma dopiero 45 lat.



"Nie oznacza to, że nie chciałabym nikogo poznać. Zwłaszcza gdy moje dzieci pójdą do college’u. Mogę też być za rok szaleńczo zakochana. Jestem na to otwarta, ale tego nie szukam" - doprecyzowuje aktorka.



Gwiazda "E.T. spróbowała nawet randkowania w internecie. "Byłam na kilku randkach. Wielu facetów znikało bez słowa wyjaśnienia" - wspomina.



Barrymore była trzykrotnie zamężna. Po raz pierwszy wzięła ślub w wieku 19 lat. Pozew o rozwód złożyła niecałe dwa miesiące po ślubie. Niewiele dłuższe było jej drugie małżeństwo. Jej mąż złożył pozew po pięciu miesiącach. Najdłużej, bo przez pięć lat, Barrymore była żoną Willa Kopelmana, handlarza dziełami sztuki. Doczekała się z nim dwóch córek.



Miłość będzie jednym z głównym tematów jej codziennego talk-show. Audycja "Drew Barrymore Show" zadebiutuje na antenie CBS 14 września.