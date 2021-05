Drew Barrymore: Najlepsza przyjaciółka Cameron Diaz

Choć na planie filmowym spotkały się dopiero w 2000 roku, pracując nad „Aniołkami Charliego”, ich znajomość zaczęła się znacznie wcześniej. Drew Barrymore i Cameron Diaz przyjaźnią się od ponad 30 lat i do dziś są nierozłączne. „Przeżywałyśmy wspólnie narodziny naszych dzieci, małżeństwa, rozwód, wszystkie wzloty i upadki. Nie ma rzeczy, której nie zrobiłybyśmy wspólnie” – wyznała Barrymore.

Drew Barrymore i Cameron Diaz przyjaźnią się od 30 lat /Robert Mora /Getty Images

Drew Barrymore i Cameron Diaz to jeden z najbardziej znanych ekranowych duetów. W 2000 roku gwiazdy wystąpiły w kinowym hicie "Aniołki Charliego", w którym partnerowała im Lucy Liu. Łącząca je przyjaźń sięga jednak znacznie bardziej odległych czasów. "Poznałyśmy się, kiedy miałam 14 lat, a Cameron 16. Ja pracowałam wtedy w kawiarni, a ona była początkująca modelką. Nadal jest moją najlepszą przyjaciółką, a w zasadzie siostrą" - powiedziała Barrymore w zamieszczonym niedawno na Instagramie nagraniu wideo. Obie panie zorganizowały wirtualne spotkanie, podczas którego gotowały i rozmawiały o trwającej ponad trzy dekady przyjaźni.



"Mamy z Cameron stały kontakt. Gdy szykujemy się do wyjścia, wysyłamy sobie filmiki, na których się przebieramy i tańczymy. To ona nauczyła mnie gotowania. A jest najlepszą kucharką na świecie. Gdy kiedyś nocowałyśmy w hotelu, pokazała mi, jak zrobić fantastyczny sos do makaronu" - zdradziła Barrymore, której debiutancka książka kucharska "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" zadebiutuje na rynku wydawniczym w listopadzie tego roku. "Kuchnia to zdecydowanie nasze miejsce. A jedzenie jest moim językiem miłości" - dodała Diaz.



Barrymore zdradziła, że gwiazda "Vanilla Sky" jest wciąż jedną z najbliższych jej osób, na które w trudnych chwilach zawsze może liczyć. Od 30 lat panie są niemal nierozłączne. "Przeżywałyśmy wspólnie narodziny naszych dzieci, małżeństwa, rozwód, wszystkie wzloty i upadki. Nie ma rzeczy, której nie zrobiłybyśmy wspólnie" - wyjawiła chrześnica Stevena Spielberga. O łączącej je więzi aktorki opowiedziały we wrześniu minionego roku w jednym z odcinków "The Drew Barrymore Show". "Tym, co najbardziej uwielbiam w naszej przyjaźni, jest bezwarunkowe wsparcie. Uczestniczyłyśmy w najważniejszych momentach w naszym życiu i tych całkiem zwyczajnych, codziennych. Nasza przyjaźń to prawdziwe, normalne życie, a nie hollywoodzka bajka" - powiedziała wówczas gospodyni programu.