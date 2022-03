"Imperium słońca" (1987)

Film "Imperium słońca" Stevena Spielberga wzbudził duże uznanie zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. Produkcja zdobyła 10 nominacji do Oscarów.

Akcja rozgrywa się w Szanghaju, na początku lat 40. Dwunastoletni Jim, syn brytyjskiego dyplomaty, jest na przekór okrucieństwom drugiej wojny światowej, która rozgorzała już na całym świecie, miłośnikiem japońskich samolotów wojskowych. Gdy Japonia atakuje Chiny i jej wojska wkraczają do Szanghaju, chłopiec zostaje fatalnym zbiegiem okoliczności oddzielony od rodziców i umieszczony w obozie jenieckim. Czyni starania, by z godnością znieść niewolę, ale także by podnieść na duchu współwięźniów.

Reklama

Wideo youtube

"Łzy słońca" (2003)

Porucznik marynarki - oddziały SEAL - A.K. Waters ( Bruce Willis ) oraz jego elitarny szwadron specjalistów ds. taktyki wojskowej zostaje zmuszony do dokonania wyboru między obowiązkiem a człowieczeństwem, między wykonywaniem rozkazów i ignorowaniem narastającego konfliktu a odnalezieniem w sobie wystarczających pokładów odwagi, by podążać za sumieniem i ochronić grupę uchodźców.



Kiedy upada demokratyczny rząd Nigerii, a rządy w kraju zostają przejęte przez bezlitosnego wojskowego dyktatora - Waters, lojalny i doświadczony weteran - zostaje wysłany na rutynową misję mającą na celu odnalezienie i przywiezienie do kraju dr Leny Kendricks ( Monica Bellucci ), współpracującej z organizacją "Lekarze Bez Granic". Dr Kendricks, która została obywatelką Stanów Zjednoczonych, wychodząc za mąż za Amerykanina, opiekuje się ofiarami wojny domowej w zorganizowanej w odległej wiosce misji katolickiej. Kiedy do wioski przybywa Waters, dr Kendricks odmawia opuszczenia swoich podopiecznych i stawia następujący warunek - żołnierze pomogą mieszkańcom wioski dostać się do miejsca politycznego azylu na pobliskiej granicy.

Dla Bruce’a Willisa "Łzy słońca" , oprócz tego, że są po prostu filmem przygodowym, ukazują także prawdziwe znaczenie heroizmu. "Ci ludzie dokonują wyboru jako istoty ludzkie, a nie żołnierze. Film opowiada o skutkach tego wyboru. O usiłowaniu dokonania czegoś dobrego jako człowiek, co nie zawsze idzie w parze z tym, czego musi dokonać podlegający rozkazom wojskowy. Akcja ma wiele wspólnego z porywami serca, które wpływają na czyny kobiet i mężczyzn".



Wideo youtube

"Hotel Rwanda" (2004)

Akcja dzieje się w czasie walk międzyplemiennych (Tutsi przeciw Hutu) w stolicy Rwandy, Kigali, w 1993 roku. Jednym z bohaterów jest właściciel tytułowego hotelu Paul Rusesabagina, który dał schronienie tysiącom bezbronnych Rwandyjczyków. W roku 1994, w czasach, kiedy Ruanda pogrążona była w tragedii, jeden człowiek przyrzekł chronić rodzinę, którą kochał, a w końcu znalazł odwagę, aby uratować życie 1200 ludzi.

"Hotel Ruanda" opowiada inspirującą, opartą na faktach historię bohatera Paula Rusesabagina (w tej roli Don Cheadle), kierownika hotelu, który dzięki wielkiej odwadze i sprytowi uratował życie wielu ludzkich istnień. Podczas gdy cała reszta świata wolała zamknąć oczy, Paul otworzył swoje serce i udowodnił, że jeden dobry człowiek może zdziałać bardzo wiele, Film był nominowany do Oscara 2005 w trzech kategoriach: najlepszy aktor pierwszoplanowy (Don Cheadle), najlepsza aktorka drugoplanowa (Sophie Okonedo), najlepszy scenariusz oryginalny (Keir Pearson, Terry George).

Wideo youtube

"Terminal" (2004)

"Terminal" opowiada historię Viktora Navorskiego ( Tom Hanks ), pochodzącego z Europy Wschodniej turysty, który chce odwiedzić Nowy Jork. W czasie, gdy Navorski leci do Ameryki, w jego ojczyźnie dochodzi do zamachu stanu. To kolejna produkcja Stevena Spielberga w naszym zestawieniu. Tym razem jednak temat został zrealizowany w znacznie lżejszej formule.

Uwięziony na lotnisku Kennedy’ego, z paszportem znikąd, Viktor nie może legalnie przedostać się na teren Stanów Zjednoczonych i zmuszony jest dniami i nocami koczować w hali tranzytowej terminalu, aż do zakończenia wojny w jego ojczyźnie. Z upływem tygodni i miesięcy Viktor odkrywa, że miniaturowy wszechświat terminalu jest skomplikowanym światem, gdzie spotkać można absurd, hojność, ambicję, rozrywkę, szczęśliwy traf, a nawet przeżyć romans z piękną stewardesą o imieniu Amelia ( Catherine Zeta-Jones ). Ale Viktor nadużył już gościnności urzędnika lotniska Franka Dixona, uważającego Viktora za biurokratyczny problem, którego nie jest w stanie kontrolować, za to bardzo chce się go pozbyć.

Film zobaczyć można w czwartek 10 marca o 23:10 na kanale Polsat.

Wideo youtube

"W dobrej wierze" (2014)

Mamere, Jeremiah i Paul tracą rodziców w trakcie wojny domowej w Sudanie. Wraz z innymi sierotami trafiają do obozu dla uchodźców w Kenii.

Po 13 latach pobytu w obozie, szczęście się do nich uśmiecha. Będą mogli zacząć nowe życie w Kansas. Po przylocie do USA poznają Carrie ( Reese Witherspoon ), pracownicę socjalną, która ma być ich przewodnikiem w nowej, zupełnie obcej rzeczywistości. Z jej pomocą starają się ponownie zjednoczyć swoją rodzinę.

Wideo youtube

"Sztuka przeżycia" (2021)

Dokument Davida Henry’ego Gersona "Sztuka przeżycia" to opowieść nie tylko o piekle, w jakim znaleźli się Syryjczycy po krwawo stłumionej rewolucji, ale także historia wychodzenia z traumy poprzez sztukę.

Zdjęcie "Sztuka przeżycia" (2021) / materiały prasowe

Film przedstawia historię młodego rapera, który trafi na kilka miesięcy do więzienia za piosenkę krytykującą Baszszara al-Asada, choreografa, który był torturowany przez tajną policję i graficzki, której brat został siłą wcielony do armii i zginął podczas próby dezercji.

Dokument przedstawia losy twórców, którzy w czasie Arabskiej Wiosny uwierzyli, że także w Syrii możliwe są zmiany, i postanowili sprzeciwić się reżimowi. Każde z nich zapłaciło wysoką cenę. Konsekwencją tych decyzji była konieczność poszukiwania schronienia poza granicami kraju. Dla bohaterów filmu pisanie piosenek, tworzenie instalacji graficznych, czy występy na scenie są zarówno wyrazem buntu, jak i szansą na odzyskanie wolności i poczucia własnej sprawczości.

Wideo youtube

"Przeżyć" (2021)

Animowany film dokumentalny "Przeżyć" stał się przebojem festiwalu w Sundance, zdobywając Wielką Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym.

Opowiada poruszającą historię nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu do Europy. Film stanowi również intymną opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej seksualności. To prawdziwa historia Amina, który u progu małżeństwa jest zmuszony ujawnić swoją przeszłość.

W życiu Amina dominuje poczucie dojmującej straty. Bohater został brutalnie wrzucony w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił w sobie te traumatyczne doświadczenia. Dziś, jako niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy nauce jako naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim partnerem. Jest gotowy, by po raz pierwszy opowiedzieć swoją historię.

Wideo youtube

Zobacz też:

Netflix udostępnił za darmo nominowany do Oscara dokument o Ukrainie

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!

Nie żyje ukraiński aktor Pasza Lee. Zginął w ostrzale Irpienia