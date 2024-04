Dowiedzieliśmy się, kiedy ukaże się wyczekiwany film z Tomem Hardym?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Chociaż Netflix wciąż nie podał daty premiery filmu "Havoc" Garetha Evansa, portal "World of Reel" donosi, że zobaczymy go jeszcze w tym roku. Najnowsze dzieło twórcy "The Raid" od lat znajduje się w postprodukcji.

Zdjęcie Tom Hardy / Variety / Contributor / Getty Images