Jak informuje portal Deadline, bohaterem filmu "God Is a Bullet" jest detektyw Bob Hightower (w tej roli Coster-Waldau ), który dowiaduje się o śmierci byłej żony i uprowadzeniu córki. Za obiema tymi sprawami stoi tajemnicza sekta. Hightower postanawia do niej przeniknąć i uratować córkę. Pomoże mu w tym jedyna kobieta, której kiedykolwiek udało się wyrwać ze szponów sekty, Case Hardin ( Maika Monroe ). W pokonaniu diabolicznego guru (Karl Glusman) wesprze go też tajemniczy Przewoźnik ( Jamie Foxx ).

"Próbowałem opowiedzieć tę wspaniałą historię przez ostatnich 18 lat. Jest twarda, brutalna, ma dwoje wspaniałych, niepozbawionych wad bohaterów i w żadnym momencie nie odpuszcza. Kocham ją" - zapowiada Nick Cassevetes , który jest specjalistą do produkcji mających wzruszyć widzów. Nieobce mu też mroczne klimaty, wyreżyserował bowiem kryminalny dramat "Alpha Dog" z Justinem Timberlakiem.