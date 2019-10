Dorota Segda i Stanisław Radwan: Miłość nie zna wieku

– Można z nim pić, palić, głupio gadać, opowiadać świńskie kawały, albo nic nie robić i też jest cudownie – mówi o mężu Dorota Segda. Jest młodsza od niego o 27 lat. Udało im się stworzyć wyjątkowy związek.

Dorota Segda i Stanisław Radwan kochają morze. "Dwie godziny spaceru i troski znikają" – mówi aktorka. Tu w Międzyzdrojach w 2001 roku. AKPA

Ta wyjątkowość wynika z licznych przeciwieństw. Dorota Segda to znana aktorka, rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, osoba stanowcza i mocno stąpająca po ziemi. Stanisław Radwan jest kompozytorem i reżyserem, który namiętnie kupuje książki (mają ich kilkadziesiąt tysięcy) i - jak wytyka mu żona - nie zauważa takich rzeczy jak np. cieknący kran.

- Kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, że próbuję schować Stasia pod pantoflem, ale on stale robi podkop i wystawia nos. To najgenialniejszy opis naszego związku - mówi Dorota Segda. Dziś są szczęśliwi, ale początek był bardzo trudny.



Wywołali skandal

Gdy się poznali, ona była młodziutką aktorką, a do tego mężatką. On - dyrektorem Starego Teatru w Krakowie, a także mężem i ojcem dwojga dzieci. Pracowali razem kilka lat. Nie od razu między nimi zaiskrzyło. Gdy jednak to się stało, ich związek nazwano skandalem.

- Bycie ze sobą kosztowało nas wiele bólu i cierpliwości, ale zrozumiałam, że w moim życiu najważniejsza jest miłość. A to głos, za którym trzeba pójść - mówi dziś pani Dorota.

Pobrali się w 2001 roku. Postarali się, aby mieć dobre relacje z byłymi partnerami. Udało się! Są bardzo otwarci, choć na niektóre tematy woleliby nie mówić. Aktorka po latach wyznała, że nie mogli mieć dzieci.

- Walczyliśmy o to i zrobiliśmy wszystko, co tylko można było. Ale się nie udało. Nie wszystkie marzenia się spełniają i jakoś żyjemy. Nie rozpamiętuję porażek, choć nie mówię, że przez to nie płakałam - stwierdziła.



Zdjęcie Stanislaw Radwan i Dorota Segda na konferencji prasowej Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie (2015) / Damian Klamka / East News