Dorota Masłowska i Agnieszka Szydłowska: DJ set literacko-dziennikarski we Wrocławiu

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

W dniach 21-24 listopada odbędzie się we Wrocławiu pierwsza edycja Festiwalu Korelacje, który zaprezentuje polskie filmy w nowatorskiej formule - wzbogacone o autorskie narracje m.in. Doroty Masłowskiej, Filipa Springera, Artura Andrusa czy Michała Witkowskiego. Na uczestników festiwalu czeka wyjątkowa niespodzianka: 22 listopada Dorota Masłowska i Agnieszka Szydłowska wystąpią z projektem Niższa Szkoła Tańca. To pierwszy DJ set literacko-dziennikarskiego duetu we Wrocławiu.

Dorota Masłowska i Agnieszka Szydłowska, fot. Marin Oliwa Soto / FINA /materiały prasowe