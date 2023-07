Dorociński zirytowany pytaniem Kędzierskiego. Poszło o "Mission: Impossible"?

Marcin Dorociński gościem podcastu "Wojewódzki&Kędzierski"

Marcin Dorociński to jeden z tych polskich aktorów, którym udało się zagrać w naprawdę głośnych zagranicznych produkcjach. Jego najnowsza kreacja pochodzi z najnowszej części słynnej serii "Mission: Impossible". Może nie jest duża rola, ale początkowa sekwencja "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" należy z pewnością do niego!



Przy okazji premiery tego filmu Dorociński był gościem podcastu "Wojewódzki&Kędzierski". Aktor chętnie opowiadał o produkcji i o tym, jak współpracowało mu się z Tomem Cruisem . Jedno z pytań Piotra Kędzierskiego jednak dość go zirytowało. O co poszło? Odkąd aktor zaczął robić karierę w Hollywood, wciąż jest pytany, czy zamierza wyjechać z Polski?

"Ja jestem stąd, z Kłudzienka. Mam tu swoich przyjaciół, z którymi gram w ping-ponga, mam kumpli, z którymi przyjaźnię się do tej pory. Wiem, że jestem stąd i że mam coś ciekawego tutaj jeszcze do powiedzenia. (...) Chcę robić tutaj filmy, bo tutaj są świetni twórcy, wspaniali aktorzy" - oświadczył Dorociński.

"To, że gram za granicą, to jest takie trochę 'ekstra'" - dodał.



Marcin Dorociński w nowej części "Mission: Impossible"

Szczegóły Dorocińskiego roli długo były trzymane w tajemnicy. Nareszcie wiadomo, w którym momencie filmu i na jak długo polski aktor pojawia się na ekranie. Dorociński wcielił się w kapitana łodzi podwodnej. Jego postać odgrywa istotną rolę w prologu i jest na ekranie około 10 minut.



Gdy podczas uroczystego pokazu aktor po raz pierwszy pojawił się na ekranie, widzowie natychmiast zareagowali. "Głos Marcina Dorocińskiego to pierwsze, co słyszymy w filmie. Sala w trakcie premiery wybuchła wtedy gromkimi brawami, bo też nikt się nie spodziewał, że polski aktor będzie już na samym początku filmu" - napisał w swojej relacji jeden z widzów.

Film "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" zadebiutuje na ekranach polskich kin 14 lipca 2023 roku.

