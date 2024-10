Jesse Eisenberg urodził się w Nowym Jorku, lecz pochodzi z rodziny żydowskiej, a jego przodkowie mieszkali kiedyś w Polsce. W zeszłym roku regularnie odwiedzał nasz kraj. Pojawił się na festiwalu filmowym Mastercard OFF Camera w Krakowie. Ponadto pracował na planie filmu "Prawdziwy ból" . Eisenberg nie tylko w nim zagrał, ale także go wyreżyserował. Nadchodząca produkcja ma oddać cześć pochodzącym stąd przodkom i sam nazywa go "listem miłosnym do Polski". Gwiazdor zagra w nim jedną z głównych ról, zajął się także jego reżyserią oraz napisał scenariusz.



Fabuła opowiada o dwóch kuzynach, którzy po śmierci babci ruszają w sentymentalną podróż do Polski, by lepiej poznać przeszłość bliskich i miejsce, z którego pochodzili. Na ekranie Eisenbergowi towarzyszy Kieran Culkin ("Sukcesja").

Disney Polska jest dystrybutorem "Prawdziwego bólu", który wejdzie do kinowego repertuaru w naszym kraju 8 listopada. Film znalazł się w programie 15. American Film Festival we Wrocławiu.

Jesse Eisenberg został honorowym obywatelem polskiego miasta

Jakiś czas temu poruszono temat polskiego obywatelstwa Jesse Eisenberga. Gwiazdor "The Social Network" był w Polsce gościem tegorocznego kongresu Impact’24, gdzie rzucił retoryczne pytanie, czy wraz z rodziną mógłby się o nie ubiegać.

"Pracując tutaj, spotkałem ludzi, którzy pracowali na stanowiskach związanych z władzą w Polsce. Powiedziałem im: 'Chciałbym przyczynić się do lepszych relacji między Żydami i Polakami'. Dla mnie to wielka szkoda, że nie są teraz najlepsze. Z przyjemnością bym je poprawił. Stąd pochodzi moja rodzina, stąd pochodzi rodzina mojej żony. Czy jest szansa, żebyśmy mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie?" - zastanawiał się gwiazdor.

Tymczasem okazuje się, że Eisenberg został honorowym obywatelem Krasnegostawu! To między innymi w tej miejscowości kręcił "Prawdziwy ból".

"Jesse Eisenberg poszukiwał swoich rodzinnych korzeni w Krasnymstawie już w 2007 r., a ponownie odwiedził miasto w 2023 r. podczas realizacji zdjęć do swojego filmu 'Prawdziwy ból'. Film ten jest hołdem dla jego prababci ze strony matki, która urodziła się i mieszkała w Krasnymstawie przed emigracją do Stanów Zjednoczonych przed wybuchem II wojny światowej" - wyjaśnił burmistrz Daniel Miciuła cytowany przez PAP.

Honorowe obywatelstwo przyznano aktorowi na wniosek mieszkańców miasta reprezentowanych przez Witolda Woińskiego i Wojciecha Machejusa. Obecnie trwa ustalanie terminu, w którym Eisenberg będzie mógł osobiście odebrać wyróżnienie.