„Don’t Look Up”: Gwiazdorska obsada filmu Netfliksa

Napisać, że obsada filmu Netfliksa „Don’t Look Up” w reżyserii Adama McKaya się powiększyła, to nic nie napisać. Jakiś czas temu ogłoszono, że zobaczymy w nim Jennifer Lawrence, Cate Blanchett i Roba Morgana. Teraz doszły do nich kolejne, i to wielkie, nazwiska. Jak informuje portal „Deadline”, są to Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry oraz Tomer Sisley.

O większości związanych z filmem "Don’t Look Up" nazwisk plotkowano już od jakiegoś czasu. Wielką niewiadomą był udział Leonarda DiCaprio. Na przeszkodzie mógł stanąć zajęty kalendarz aktora, w którym na pierwszym miejscu znajduje się produkcja Apple TV+, nowy film Martina Scorsese "Killers of the Flowers Moon".



Oficjalne zaprezentowanie obsady "Don’t Look Up" wskazuje na to, że Leo znalazł czas na udział w filmie McKaya. Będzie to pierwsza duża produkcja Netfliksa, w jakiej wystąpi.



Tym samym obsada "Don’t Look Up" zapowiada się na najbardziej imponującą obsadę komedii co najmniej od czasu filmu "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra". A biorąc pod uwagę to, że film McKaya będzie opowiadał o zagładzie ludzkości, można też wspomnieć o innej, podobnej produkcji upstrzonej gwiazdami ekranu - filmie "Marsjanie atakują" Tima Burtona.



Jennifer Lawrence wcieli się w filmie "Don’t Look Up" w rolę mało znanej astronom, która razem ze swoim współpracownikiem odkrywa, że w stronę Ziemi zmierza ogromna asteroida. Zderzenie jest nieuniknione, a jego skutkiem będzie zagłada ludzkości. Astronomowie wyruszają w podróż po kraju, by przygotować Amerykanów na nieuniknione. Okazuje się jednak, że mało kto im wierzy, a nawet jeśli, to ma to gdzieś.



"Jestem podekscytowany możliwością zrobienia tego filmu z Jen Lawrence. W XVII wieku ludziska mówili o takich osobach per 'wybuchowy talent'. Fakt, że dzięki Netfliksowi tę komedię obejrzy cały świat, wysoko podnosi poprzeczkę mi i mojemu zespołowi. Jest to jednak bardzo motywujące" - mówił wcześniej o swoim filmie.