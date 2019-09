Donald Sutherland z nagrodą za całokształt twórczości w San Sebastian

Podczas tegorocznego MFF w San Sebastian nagrodę honorową za całokształt twórczości (Donostia Award) otrzyma Donald Sutherland. Festiwal odbędzie się w dniach 20-28 września.

To już ten wiek, gdy zaczynają doceniać cały dorobek artystyczny... /Matteo Chinellato/NurPhoto /Getty Images

Donald Sutherland, 84-letni aktor "z talentem wcielił się w dziesiątki postaci z każdego gatunku filmowego: od dramatu przez kino wojenne po thriller, horror i science fiction" - napisali organizatorzy w swoim komunikacie.



Nagroda zostanie przyznana aktorowi 26 września. Ceremonii towarzyszyć będzie pokaz jego najnowszego filmu - "The Burnt Orange Heresy" - w którym partnerują mu Claes Bang, Mick Jagger i Elizabeth Debicki.



Donald Sutherland, mimo, że nigdy nie był nominowany za swoje role do Nagrody Akademii, w 2017 r. otrzymał honorowego Oscara za całokształt twórczości. Aktor zagrał w ponad 150 filmach. Zadebiutował na dużym ekranie w połowie lat 60. Widzowie zapamiętali jego wyraziste role m.in. w takich filmach, jak: "Parszywa dwunastka" (1967), "Złoto dla zuchwałych" (1970), "MASH" (1970). Kreacje te wyniosły go na szczyty popularności i zapewniły stałe miejsce w historii kina.



Donald Sutherland: Sokole Oko, Świrus, Casanova 1 / 10 Kanadyjski aktor Donald Sutherland obchodzi w piątek, 17 lipca, 80. urodziny! Kiedy jako 22-letni chłopiec przeniósł się z rodzinnej Kanady do Londynu, by studiować aktorstwo w London Academy of Music and Dramatic Art nie przypuszczał, że za 10 lat zagra u boku Rogera Moore'a w jednym w odcinków "Świętego". To właśnie ten krótki ekranowy przebłysk załatwił mu pierwszą kinową rolę w kultowej "Parszywej dwunastce" (1967). Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij



W późniejszym okresie kariery również stworzył szereg wybitnych kreacji. Były to główne role w takich obrazach jak: "Casanova" Federico Felliniego (1976), "Orzeł wylądował" (1976), "Zwyczajni ludzie" (1980) czy "Igła" (1981). W filmie "Kosmiczni kowboje" z 2000 r. Sutherland, wcielając się w rolę podstarzałego kosmonauty, pokazał, że ma dystans do samego siebie i do upływającego czasu.



Na pytanie dziennikarzy podczas konferencji prasowej w trakcie tegorocznego MFF w Wenecji o to, czy wyobraża sobie, że przestaje pracować, aktor odpowiedział: Wyobrażam sobie - to się nazywa umieraniem... i dlatego staram się nie wyobrażać sobie tego zbyt często.