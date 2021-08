​Don Pedro z "Porwania Baltazara Gąbki" będzie miał pomnik w Bielsku-Białej

W pracowni rzeźbiarskiej w Błażowej koło Rzeszowa powstał już model z gliny. "Jego wygląd został zaakceptowany, więc rzeźbiarze mogą kontynuować pracę. Najtrudniejsza część jeszcze przed nimi" - powiedziała Klejmont.

Rzeźbę zaprojektowała bielska artystka Lidia Sztwertnia. Obok Don Pedra umieściła stworka Mypinga. W drugiej połowie września stanie on w pobliżu Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka. Pomniczek będzie mierzył ok. 1,3 m wysokości.



Don Pedro: Pomnik w Bielsku-Białej

Szpieg to piąta rzeźba na szlaku "Bajkowe Bielsko-Biała", który jest sukcesywnie rozwijany w mieście. Don Pedro dołączy do Reksia, Bolka i Lolka, Pampaliniego łowcy zwierząt oraz Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja.



Nowa rzeźba jest współfinansowana z pieniędzy UE i rządu RP. Wsparcie unijne wynosi 28,9 tys. euro. Budżet państwa przekaże 1,7 tys. euro. Do tego miasto dołoży jeszcze 3,4 tys. euro. Sama rzeźba będzie kosztowała 17,2 tys. euro. Reszta zostanie przeznaczona na działania promocyjne.



Bielsko-Biała realizuje projekt wspólnie z urzędem miejskim we Frydku-Mistku w Czechach. Magistrat podał, że oprócz realizacji rzeźby, "obejmie on także opracowanie i druk wydawnictwa promocyjnego na temat szlaku Bajkowe Bielsko-Biała w wersji dwujęzycznej - polsko-czeskiej, reklamę w prasie o podróżach w Polsce i w Czechach, a także wyjazd studyjny do Bielska-Białej dla osób z Frydka-Mistka związanych z branżą turystyczną".

Rzeźba Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja przy aucie, którym podróżowali po świecie w poszukiwaniu zaginionego uczonego, Baltazara Gąbki, stanęła na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Ratuszowej w grudniu ub.r. To ścisłe centrum miasta.

"Porwanie Baltazara Gąbki": Kto jest autorem?

Stanisław Pagaczewski wydał książkę "Porwanie Baltazara Gąbki" w 1965 r. To pełna humoru opowieść dla najmłodszych zawierająca wątki podróżnicze i szpiegowskie. W jej podstawie w latach 1969-70 bielscy animatorzy stworzyli serial, który składał się z 13 odcinków. To jedna z najbardziej popularnych kreskówek w Polsce.

Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r. Powstało w nim wiele popularnych filmów dla najmłodszych, m.in. seriale o przygodach psa Reksia, Bolka i Lolka i Pampaliniego. Z firmą współpracowali m.in. Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Penderecki.