Don Cheadle, który jest jedną z gwiazd sequelu "Kosmicznego meczu", wyjawił niedawno, że podczas pandemii wziął ślub z partnerką, z którą jest w związku od 29 lat. Teraz wyjaśnił, że ta decyzja nie jest związana z porywami serca, a tym, że tak doradził mu jego księgowy.

Don Cheadle i aktorka Bridgid Coulter są parą od 1992 roku. Mają dwie córki. Skoro przez lata nie sformalizowali swojego związku, wydawało się, że już nic nie zmieni się w tej kwestii. Tymczasem pod koniec czerwca, przy okazji wizyty w talk-show Ellen DeGeneres, 56-latek oznajmił, że w czasie pandemii ożenił się ze swoją partnerką. Nie wyjawił wówczas motywów, które stały za tą decyzją.



Ten temat rozwinął dopiero kilka tygodni później w rozmowie z serwisem Entertainment Tonight. "To nasz księgowy się nam 'oświadczył'. Pokazał nam liczby, a my powiedzieliśmy, że tak, chyba powinniśmy to zrobić. (...) Temat małżeństwa pojawiał się wielokrotnie. Jednak za każdym razem myśleliśmy: 'Ale już jesteśmy razem?'" - Cheadle wyłożył kawę na ławę. "Chciałbym, żeby stała za tym jakaś wielka, słodka romantyczna historia, ale to, co romantyczne, wydarzyło się w pierwszym roku" - dodał.

Ślub wzięli w swoim ogrodzie, w obecności córek.

Don Cheadle w sequelu "Kosmicznego meczu"

Od 16 lipca Cheadle'a oglądać możemy w kinach w filmie "Kosmiczny mecz: Nowa era". Aktor kreuje w tym obrazie czarny charakter, humanoida, który nazywa się AI G. Rhythm, który ucieleśnia algorytm, jaki wymknął się spod kontroli i usamodzielnił. Porywa on gwiazdę koszykówki, LeBrona Jamesa i jego syna do wirtualnego świata.