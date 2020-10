Dominic West cieszy się, że Donald Trump ma koronawirusa

Najważniejszą wiadomością piątkowego poranka była informacja o tym, że prezydent USA Donald Trump oraz jego małżonka Melania zarazili się koronawirusem. zarażeniu koronawirusem przez.Sprawę w porannym programie „Good Morning Britain” skomentował aktor Dominic West. Jego radość z powodu tej informacji została skrytykowana przez niektórych fanów.

Dominic West zasłynął główną rolą detektywa Jimmy’ego McNulty’ego w serialu "Prawo ulicy", który przez wielu uznawany jest za najlepszy serial w historii telewizji. Komentując zarażenie Donalda Trumpa koronawirusem, West nie ukrywał swojej radości.



"Cóż, podskoczyłem z radości, gdy to usłyszałem. Myślę, że właściwe w tym momencie będzie powiedzenie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Mam jedynie nadzieję, że wirus nie przeszkodzi mu w tym, żeby nie zostać wybranym ponownie na urząd prezydenta" - powiedział West, odnosząc się do zaplanowanych na 3 listopada tego roku wyborów w USA. A także lekceważącego zachowania Donalda Trumpa, który z uporem unikał noszenia maseczki ochronnej podczas oficjalnych spotkań i wystąpień. W trakcie niedawnej debaty prezydenckiej Trump kpił też ze swojego kontrkandydata Joego Bidena, że ten wszędzie pokazuje się w maseczce.



"Nie kryję, że czerpię radość z cudzego nieszczęścia. Jak można się domyślić, nie jestem fanem Trumpa. Mam więc nadzieję, że Joe Biden pozostanie zdrowy i zostanie wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych najszybciej jak się tylko da" - dodał West.

Nie wszystkim spodobała się ta wypowiedź aktora. "Zawiódł mnie. Nieważne, co myśli o Trumpie jako polityku. Skakanie z radości tylko dlatego, że ktoś zaraził się wirusem, który może go zabić jest obrzydliwe" - można przeczytać w jednym z komentarzy na Twitterze. Komentujący zauważają też niestosowność wypowiedzi Westa w stosunku do rozmawiającej z nim dziennikarki Kate Garraway. Jej mąż z powodu koronawirusa i jego powikłań w poważnym stanie spędził kilka miesięcy w szpitalu.



Inni komentatorzy uważają, że West powiedział głośno to, o czym wielu myśli. Ich zdaniem oburzający nie jest komentarz Westa, ale fakt, że Trump jest faszystą, a jego lekceważenie wirusa i błędne decyzje w sprawie pandemii spowodowały śmierć tysięcy Amerykanów.