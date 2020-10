Dom mordercy z "Milczenia owiec" wystawiony na sprzedaż

W piwnicy tego domu rozegrał się emocjonujący finał "Milczenia owiec". Nieustraszona agentka FBI Clarice Starling stawiła czoła mieszkającemu tam seryjnemu mordercy Buffalo Billowi. Budynek, który "zagrał" w kultowym filmie, szuka nowego właściciela. Można go kupić za niecałe 300 tysięcy dolarów.

Ogłoszenie o sprzedaży domu mieszczącego się przy ulicy 8 Circle St. w Perryopolis w stanie Pensylwania pojawiło się na stronie agencji nieruchomości The Sisters Sold It. Dokładna cena wynosi 298,5 tysiąca dolarów. Fani filmowego "Milczenia owiec" mogą być jednak zawiedzeni. W piwnicy tego domu nie ma bowiem znanej z filmu studni, w której Buffalo Bill przetrzymywał swoje ofiary.



"To rzadka okazja do nabycia nieruchomości, która pojawiła się w nagrodzonym Oscarem filmie. Trzypiętrowy wiktoriański dom zamieszkiwał Buffalo Bill z 'Milczenia owiec'. Leży on na obszarze o powierzchni 1.76 akra, rozciągającym się wzdłuż rzeki Youghiogheny. Posiada oryginalne drewniane podłogi, oprawy oświetleniowe, drzwi kieszeniowe, kominki oraz tapety w nienaruszonym stanie, datowanym na rok 1910, kiedy to dom ten został zbudowany" - czytamy w ogłoszeniu o sprzedaży.

Przedstawiciele The Sisters Sold It informują też, że dom ma m.in. nowe wykładziny, altany, różany ogród, fontannę, odnowione podłogi na poddaszu, nowy zbiornik ciepłej wody, filtr UV oraz garaż mogący pomieścić cztery samochody. Jak zauważa agencja nieruchomości, dom Buffalo Billa może być świetnym miejscem na wystawienie go na serwisie Airbnb. Z pewnością nie zabrakłoby fanów, którzy chcieliby odwiedzić słynną piwnicę. O tym, jak wygląda dom i jego otoczenie można przekonać się, oglądając zamieszczony na Youtube przez agencję The Sisters Sold It film z oprowadzania po jego wnętrzu i okolicach.