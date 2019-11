​Dolph Lundgren: Łebski mięśniak

Niemal dwumetrowy Szwed, Dolph Lundgren, jest ikoną kina akcji przełomu lat 80. i 90. Nie wszyscy wiedzą, że poza sukcesami filmowymi i sportowymi, jest też świetnie wykształcony, a wielkość jego mięśni jest wprost proporcjonalna do wielkości IQ. 3 listopada obchodzi 62. urodziny.

Dolph Lundgren /ALBERTO PIZZOLI / AFP

Na wielkim ekranie zadebiutował w "Zabójczym widoku", 14. odsłonie przygód Jamesa Bonda. Gdy Roger Moore zobaczył ogromnego Szweda, miał powiedzieć, że Lundgren jest większy niż Dania. Znacznie ważniejszą rolę otrzymał w 4. części "Rocky'ego". Jako radziecki bokser Iwan Drago skrzyżował rękawice z kreowanym przez Sylvestra Stallone Rockym Balboa.



W "Uniwersalnym żołnierzu" jest pół człowiekiem, pół cyborgiem stworzonym do zabijania. A w "Ostrym pokerze w Małym Tokio" jest detektywem z Los Angeles tropiącym szefa japońskiego gangu. W ostatniej dekadzie Lundgren przypomniał o sobie udziałem w trzech częściach "Niezniszczalnych" - na planie tej serii spotkał się z największymi gwiazdami kina sensacyjnego lat 80. i 90. Rok temu powrócił na kinowy ekran jako Ivan Drago w filmie "Creed II".

Gdyby nie kariera filmowa, bardzo możliwe, że Lundgren byłby dziś profesorem. Tak jak ojciec, chciał zostać inżynierem. Studiował chemię na Uniwersytecie Stanu Waszyngton i Uniwersytecie w Clemson. Zdobył licencjat na tej pierwszej uczelni. Później ukończył studia magisterskie w zakresie inżynierii chemicznej w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie. Nie poprzestał na tym. Odebrał dyplom magistra chemii na Uniwersytecie w Sydney. Dzięki dobrym wynikom w nauce otrzymał stypendium Fulbrighta, otwierające mu drzwi do studiowania na najbardziej prestiżowej uczelni technicznej świata Instytucie Technicznym Massachusetts.

Dolph Lundgren: Uniwersalny żołnierz

W pokonywaniu chemicznych łamigłówek na pewno pomagała mu imponujący iloraz inteligencji. Ten wynosi u niego 160 punktów, co w tej kwestii zrównuje go z Billem Gatesem i Stephenem Hawkingiem.

Szykował się do przeprowadzki do Bostonu, gdy w jego życiu pojawiła się szalona aktorka i piosenkarka Grace Jones. Poznali się w nocnym klubie w Sydney, gdzie Lundgren dorabiał sobie jako ochroniarz. Najpierw był jej bodygourdem, później partnerem. To pchnęło go w kierunku modelingu i aktorstwa.

W biografii Lundgrena ważną rolę odegrały też sztuki walki. Jego specjalnością było karate kyokushin. Dorobił się czarnego pasa. Był kapitanem szwedzkich karateków. Został nawet mistrzem Europy w wadze ciężkiej. O jego świetnym przygotowaniu fizycznym świadczyło też to, że przez rok służył w szwedzkiej piechocie morskiej.