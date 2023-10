Dolph Lundgren i "Rocky IV": Kultowa scena w reklamie

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Sylvester Stallone i Dolph Lundgren w słynnej bokserskiej serii filmowej spotkali się dwukrotnie - najpierw w "Rockym IV", a później w "Creed II". Jednak do tej pory schody prowadzące do filadelfijskiego Muzeum Sztuki, gdzie "Sly" kręcił sceny treningów, "należały" tylko do niego. I to się zmieniło. Teraz z tej kultowej lokalizacji skorzystał również Lundgren - nakręcił tam film reklamowy.

Dolph Lundgren na premierze filmu "Creed III" (2023) / Michael Buckner/Variety /Getty Images