Dolly Parton Challenge wśród polskich gwiazd. Zobacz ich zdjęcia!

Dolly Parton Challenge opanował sieć. Na portalach społecznościowych pojawia się coraz więcej poczwórnych zdjęć. O co w nim chodzi i jakie polskie gwiazdy wzięły w nim udział?

#dollypartonchallenge opanował internetowy świat. W sieci pojawiła się masa zestawień czterech zdjęć profilowych, każde przeznaczone dla innego portalu społecznościowego: LinkedIn, Facebook, Instagram oraz Tinder. Zabawę zapoczątkowała Dolly Parton - amerykańska gwiazda muzyki country. Jej kolaż pojawił się w social mediach jako pierwszy:

Każdy portal służy czemuś innemu. Na LinkedIn chcemy zaprezentować się jak najlepiej, nasz profil ma pokazać nas jako profesjonalistów w swoim zawodzie i zachęcać do współpracy. Na Facebooku nic się nie ukryje, to właśnie tam trafią fotografie z naszego codziennego życia. Instagram, zdecydowanie najpopularniejszy w ostatnim czasie. Do zdjęć publikowanych na tym portalu przykładamy się ze szczególną starannością. Tinder - aplikacja randkowa, umożliwiająca szybki podryw, a czasem nawet służąca znalezieniu drugiej połówki. Przeglądając Tindera, możemy więc napotkać się na wiele odważnych kadrów.

W ślad za amerykańską legendą poszło wielu internautów. Media społecznościowe zalała ilość poczwórnych zdjęć. Do zabawy przyłączyły się nawet polskie gwiazdy. Na ich profile na Instagramie trafiły ich wersje kolaży. Który podoba Wam się najbardziej?

Autor: Aleksandra Biłas

