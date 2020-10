Dokument ukaże Audrey Hepburn w innym świetle

Ikona mody, legenda dużego ekranu, jedna z największych gwiazd Złotej Ery Hollywood - Audrey Hepburn to postać, której sława nie mija mimo upływu lat. Wielbionej przez miliony fanów aktorce poświęcono dokument, który ukaże się pod koniec listopada. Film "Audrey: More Than An Icon" nie tylko przypomni największe sukcesy laureatki Oscara, ale też rzuci nowe światło na jej trudne dzieciństwo i dorastanie w Holandii pod okupacją hitlerowską.

Czego jeszcze nie wiemy o Audrey Hepburn? /Donaldson Collection/Michael Ochs Archives /Getty Images

W sieci zadebiutował właśnie zwiastun czekającego na premierę dokumentu "Audrey: More Than An Icon", który ukaże się na płytach DVD oraz w ramach dystrybucji cyfrowej pod koniec przyszłego miesiąca. Wyreżyserowany przez Helenę Coan film ma być portretem kobiety okrzykniętej ikoną kina i ukazać szczegóły jej burzliwego życia. Na potrzeby projektu Coan podjęła współpracę z Waynem McGregorem z Royal Ballet, który opracował choreografię "tanecznych portretów" legendarnej gwiazdy, przeplataną fragmentami nigdy niepublikowanych materiałów archiwalnych. Aktorka, która pierwszego Oscara zdobyła w wieku zaledwie 24 lat, zanim związała się z kinem, marzyła o tym, by zostać baletnicą.

"Taniec poszerza emocjonalny krajobraz Audrey, wnosząc do filmu wyostrzoną dramaturgię i teatralność, a także bogaty język wizualny, który jeszcze nigdy nie został użyty w filmie dokumentalnym" - komentuje swoje twórcze decyzje reżyserka w rozmowie z brytyjskim magazynem "Vogue". Muzykę do filmu skomponował amerykański producent, kompozytor i artysta wizualny Alex Somers. W produkcję zaangażowany jest zespół odpowiedzialny za głośny dokument "McQueen" z 2017 roku, poświęcony legendarnemu brytyjskiemu projektantowi mody, Alexandrowi McQueenowi.

Choć to miłość Hepburn do baletu zdaje się być osią filmu, ważnym wątkiem będzie też jej status ikony mody i jednej z najbardziej stylowych gwiazd wszech czasów. W produkcji usłyszymy wypowiedzi m.in. byłej dyrektorki kreatywnej marki Givenchy, Clare Waight Keller oraz Johna Loringa, emerytowanego dyrektora ds. projektowania w Tiffany & Co. Syn Hepburn, Sean Hepburn Ferrer, pomoże natomiast rzucić nowe światło na trudne dzieciństwo i młodość swojej matki - począwszy od chronicznego niedożywienia, poprzez odejście jej ojca, aż po dorastanie w ciężkich warunkach w okupowanej przez Niemców Holandii. Premiera "Audrey: More Than An Icon" zaplanowana jest na 30 listopada.

