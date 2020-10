Jak informuje portal "Variety", ZDF Enterprises i Story House Productions przygotowują nowy serial dokumentalny, którego tematem będą najgłośniejsze i najbardziej zagadkowe śmierci - począwszy od brutalnego zabójstwa faraona Ramzesa III aż po tajemniczy zgon Marilyn Monroe. Twórcy "Cold Case: History" zapewniają, że dotarli do nowych faktów dotyczących śmierci legendarnej aktorki.

W końcu dowiemy się, jak naprawdę zginęła Marilyn Monroe? /Image State Keystone Archives /East News

"Rozwijanie tej serii było ekscytującą podróżą, a w każdym odcinku wyjaśnimy jakąś zagadkę. Fascynującym było przyglądanie się pracy współczesnych speców od kryminalistyki, którzy obalali stare teorie. Szczególnie w przypadku Marilyn Monroe, w którym dotarliśmy do nowych dowodów i zeznań" - twierdzi Ralf Rueckauer, wiceprezydent ZDFE.unscripted.



Serial "Cold Case: History" będzie miał sześć odcinków. Jego autorzy wykorzystają współczesne zdobycze techniki do rozwikłania najbardziej intrygujących zgonów w historii. W poszukiwaniu odpowiedzi cofną się nawet o 3000 lat, by opowiedzieć historię Ramzesa III brutalnie zabitego przez swoich krewnych.



Zbadają też sprawę związaną z Medyceuszami, których dwóch synów zabito w walce o władzę. Z serialu dowiemy się też, czy Vincent Van Gogh rzeczywiście popełnił samobójstwo, czy może został zastrzelony. Autorzy dokumentu odpowiedzą również na pytanie, czy znajdujące się w Londyńskiej Tower ciała dwóch książąt zabitych przez Ryszarda III to rzeczywiście ich szczątki.

Piątą sprawą, której przyjrzą się twórcy "Cold Case: History" będzie śmierć prostytutki Rosemarie Nitribitt, która w 1957 roku powiesiła się w swoim luksusowym apartamencie. Twórcy spróbują ustalić, czy nie było to morderstwo upozorowane na samobójstwo i czy miała z tym jakiś związek niemiecka arystokracja.



I w końcu w finałowym odcinku serii podjęty zostanie temat Marilyn Monroe. Jej tajemnicza śmierć, przez lata określany jako "prawdopodobnie samobójstwo przez przedawkowanie" zrodziła dziesiątki teorii spiskowych.