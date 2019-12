Dokument Sekielskich hitem 2019 polskiego YouTube'a

YouTube przedstawił właśnie zestawienie najchętniej oglądanych filmów i teledysków mijającego roku. W polskiej sekcji serwisu najczęściej oglądanym filmem jest dokument Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Od dnia premiery czyli od 11 maja, uzyskał ponad 23 mln wyświetleń. Najpopularniejszym teledyskiem jest hit "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrariego. Od 21 lipca został wyświetlony blisko 99 mln razy.

W zestawieniu YouTube Rewind 2019, prezentującym najpopularniejsze materiały opublikowane w tym serwisie, dominują produkcje rozrywkowe. Internauci docenili jednak także treści poruszające ważne tematy społeczne.



Poza wspomnianym filmem Sekielskich docenili twórczość Daniela Rusina, który na swoim kanale Reżyser Życia umieścił film "Nastolatka w ciąży/Teen pregnancy". Chętnie oglądano też reportaż Bartka Czukiewskiego z kanału Bez Planu: "Dzielnica prostytucji w Bogocie - Kolumbia".

Z kolei na liście dziesięciu najczęściej wyświetlanych teledysków prym wiedzie jeden z najpopularniejszych utworów tego lata, czyli "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrariego (czyli Huberta Kacperskiego). Jedyna zagraniczna piosenka, która znalazła się w polskim zestawieniu, to utwór "Bad Guy" z debiutanckiego albumu Billie Eilish "When We Fall Asleep, Where Do We Go?".

Według badań przeprowadzonych przez agencję On Board Think Kong aż 60 proc. ludzi woli internetowe platformy wideo od klasycznej telewizji. Jedną z przyczyn jest to, że w samym serwisie YouTube w ciągu miesiąca pojawia więcej treści niż w stacjach telewizyjnych przez 30 lat.