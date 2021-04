Dokument o odnoszących sukcesy czarnoskórych aktorach i aktorkach

Firma Apple Original Films zapowiedziała produkcję filmu dokumentalnego zatytułowanego "Number One on the Call Sheet" ("Jedynka na szybkim wybieraniu"). Dokument ma uhonorować osiągnięcia czarnoskórych aktorów i aktorek, jak również pokazać, czego muszą dokonać, by odnieść sukces w Hollywood.

Producentami dokumentu są m.in. Kevin Hart i Jamie Foxx /Michael Kovac/WireImage /Getty Images

Film "Number One on the Call Sheet" będzie podzielony na dwie części. W pierwszej z nich zaprezentowane zostaną czarnoskóre aktorki. Film skupi się na ich osiągnięciach aktorskich oraz przebiegu kariery. Jego podtytułem będzie "Black Leading Women in Hollywood" ("Pierwszoplanowe czarnoskóre aktorki w Hollywood"). Tę część wyreżyseruje Shola Lynch ("Free Angela and All Political Prisoners").



Druga część dokumentu, "Black Leading Men in Hollywood" ("Pierwszoplanowi czarnoskórzy aktorzy w Hollywood" wyreżyserowana zostanie przez Reginalda Hudlina ("Prywatka", "Marshall"). Skupi się na wspomnieniach gwiazd i ich doświadczeniach w przecieraniu szlaków dla przyszłym pokoleń czarnoskórych aktorów.

Wśród producentów dokumentu "Number One on the Call Sheet" znalazło się wielu utytułowanych czarnoskórych aktorów i aktorek. To m.in. Jamie Foxx, Kevin Hart, Angela Bassett i Halle Berry. Z pewnością dokument opowie również ich historie. Nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja tego filmu. Premierę będzie miał na platformie streamingowej Apple TV+.

Od momentu powstania tej platformy, trafiło na nią już wiele nagradzanych dokumentów i filmów fabularnych. Przyszłość Apple TV+ również zapowiada się interesująco. To właśnie tam zobaczyć będzie można nowy film Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro, jak również "Emancipation" z Willem Smithem i "Swan Song" z Mahershalą Alim i Naomie Harris.