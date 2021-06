Dokument o Matce Teresie z Kalkuty

Jak informuje portal "Variety", brytyjska stacja Sky Documentaries z okazji pierwszej rocznicy swojego istnienia, przygotuje pięć nowych dokumentów. Wśród ogłoszonych właśnie tytułów zwraca uwagę przede wszystkim film dokumentalny poświęcony postaci Matki Teresy z Kalkuty.

Popularność filmów i seriali dokumentalnych w ostatnich latach znacząco wzrosła. Z badań zleconych przez stację Sky wynika, że dwóch na pięciu Brytyjczyków przyznaje, że podczas ostatniego roku obejrzało więcej dokumentów niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe projekty Sky Documentaries to pokłosie zainteresowania prawdziwymi historiami.

"Mother Teresa: For the Love of God?" ("Matka Teresa: Z miłości do Boga?"), bo taki tytuł nosić będzie dokument o Matce Teresie, opowie o tej jednej z najbardziej ikonicznych postaci XX wieku oraz o związanych z nią kontrowersjach. Znak zapytania w tytule filmu jest nieprzypadkowy. Matka Teresa z Kalkuty, która przez ponad 45 lat prowadziła w Indiach hospicja dla ubogich i która za swoją działalność otrzymała m.in. Pokojową Nagrodę Nobla, nie uniknęła głosów krytyki. Zarzucano jej, że w prowadzonych przez nią hospicjach stosowano złą opiekę medyczną, unikano środków przeciwbólowych, czy wbrew woli chorych nawracano ich na katolicyzm. Wątpliwości budziły też źródła pomocy finansowej i ich rozdysponowanie.

Pozostałe dokumenty zapowiedziane przez Sky Documentaries to: "The Three Lives of Michael X" opowiadający o aktywiście znanym też pod nazwiskami Michael De Freitas i Michael Abdul Malik, który został stracony za morderstwo; "Queen of Speed", którego bohaterką będzie legenda rajdów samochodowych Michele Mouton oraz "Right to Fight" o pionierkach żeńskiego boksu.

Sky Documentaries opublikowało również pierwszy zwiastun pięcioodcinkowego serialu dokumentalnego "Murder at the Cottage: The Search for Justice for Sophie" ("Morderstwo w domku: Poszukiwanie sprawiedliwości dla Sophie"). Jego producentem i reżyserem jest sześciokrotnie nominowany do Oscara Jim Sheridan ("W imię ojca"). Sheridan spędził ponad dziesięć lat na dokumentowaniu sprawy morderstwa francuskiej producentki Sophie Toscan Du Plantier. Premiera serialu została zaplanowana na 20 czerwca.