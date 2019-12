Dokument o klawiszowcu The Doors

To będzie prawdziwa gratka dla fanów zespołu The Doors. Ray Manzarek, klawiszowiec i jeden z założycieli zespołu, jest bohaterem dokumentu "The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek". Premiera już 12 lutego.

Niewiele osób wie, że Ray Manzarek miał polskie korzenie /Estate of Edmund Teske/Michael Ochs Archives /Getty Images

Jak donosi "Variety", dokument poświęcony zmarłemu sześć lat temu muzykowi The Doors wyprodukowała wytwórnia Trafalgar Realising. Film nosi tytuł "The Doors: Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek", a jego premierę zapowiedziano na 12 lutego 2020 roku. Tego dnia przypada bowiem 91. rocznica urodzin Manzarka.



Na dokument składa się zapis koncertu zagranego w Los Angeles w 2016 roku. Wtedy na scenie po raz pierwszy od 15 lat stanęli razem żyjący członkowie The Doors, czyli John Densmore i Robbie Krieger, a towarzyszyli im muzycy z zespołów Foo Fighters, Stone Temple Pilots oraz Jane's Addiction.

"To był zaszczyt grać z tymi światowej klasy muzykami w hołdzie dla naszego magicznego klawiszowca" - skomentował John Densmore, były perkusista kapeli.

Grupa The Doors powstała w lipcu 1965 roku. Nazwa zespołu zaczerpnięta była z tytułu książki Aldousa Huxleya "The Doors of Perception". Klasyczny skład kapeli to Jim Morrison - śpiew, Ray Manzarek - instrumenty klawiszowe, Robby Krieger - gitara i John Densmore - perkusja. Grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame w 1993 roku. Ray Manzarek urodził się w 1939 roku w Chicago, w rodzinie potomków emigrantów z Polski.