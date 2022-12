Tytuł honoris causa przyznano Idrisowi Elbie przy okazji rozdania dyplomów absolwentom Ravensbourne University, którzy ukończyli kierunki związane z branżami kreatywnymi i cyfrowymi. Podczas tej uroczystości godność doktora honoris causa otrzymał również wiceprezes jednej z firm sportowych, Tinker Hatfield, autor wielu projektów butów.

"Nasi studenci podziwiają Idrisa i Tinkera za ich pracę na rzecz różnorodności w branżach kreatywnych i nie tylko. Obaj wykorzystali swoją kreatywność do wprowadzenia zmian w kulturze, swoich branżach, do zainicjowania prawdziwych zmian społecznych. Właśnie do tego swoich absolwentów zachęca Ravensbourne" - powiedział prorektor, Andy Cook, podczas uroczystości, cytowany przez "Daily Mail".



Reklama

Odbierając wyróżnienie, Elba, który nie ukończył żadnej wyższej uczelni, pozwolił sobie na żartobliwy ton: "Jestem z tego bardzo dumny, ponieważ to zaszczyt, a poza tym możecie już do mnie mówić 'doktorze Dris'".

Podczas swojej kariery zarówno filmowej, telewizyjnej, jak i muzycznej (bywa DJ-em), Elba starał się wspierać młodych ludzi, zwłaszcza tych ze środowisk mniej uprzywilejowanych i mniejszości. W 2013 roku założył firmę producencką Green Door Pictures, by dać szansę utalentowanym scenarzystom, reżyserom, producentom i aktorom o różnorodnym pochodzeniu na opowiadanie nietuzinkowych historii.

Elba poznał na własnej skórze, co znaczy bycie outsiderem, gdyż wychowywał się w Londynie jako syn Ghanijki i Sierraleończyka.