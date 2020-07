Doda zatrudniła kolejnego przystojnego Włocha

Doda ujawniła kolejne nazwisko z obsady filmu, którego jest producentką. Do jednej z ról zaangażowany został Włoch Luca Molinari. To już drugi pochodzący z Italii przystojniak, który wystąpi w tej produkcji. Pod koniec czerwca Doda pochwaliła się bowiem, że w "Dziewczynach z Dubaju" zagra aktor i model Giuliop Berruti.

Każdego dnia ostro pracuję jako producent - przekonuje Doda /Adam Jankowski / Reporter

"Kochani, dziś mija równo miesiąc, od kiedy jestem na planie filmowym i każdego dnia ostro pracuję jako producent. Z tej okazji niespodzianka dla was. Przedstawiam wam kolejnego aktora z naszej zagranicznej obsady. Niezwykle utalentowany, wspaniały aktor Luca Molinari. Możecie mi wierzyć lub nie, ale Luca nie zna kompletnie polskiego, lecz chciał nagrać to specjalnie dla Was" - napisała Doda na Instagramie.

W poście zamieściła krótki filmik od Molinariego, który obecnie przebywa we Włoszech. "Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za możliwość bycia częścią tego niezwykłego projektu. Jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać, aż przylecę do Polski i was zobaczę. Do zobaczenia wkrótce" - powiedział aktor.



Przystojny Włoch ma na koncie kilka ról w europejskich produkcjach. Pojawiał się głównie w serialach, ale zagrał także jedną z głównych ról w filmie "Lady From the Sea" Leona Mitchella, który wkrótce będzie miał swoją premierę.

Fani obserwujący instagramowe konto Dody zwrócili uwagę na to, że Molinari jest łudząco podobny do innego aktora - Kita Haringtona, który zyskał popularność dzięki "Grze o tron". "Drugi John Snow" - pisali w komentarzach.