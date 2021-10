Doda nieustannie zaskakuje swoich fanów. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że postanowiła sprzedać swoje ciało w formie 400 tokenów NFT. To jej kolejny nietypowy projekt, którego realizację rozważała już jakiś czas temu.



Doda: Ile zarabia na wirtualnej sprzedaży swojego ciała?

- Ktoś mi to zaproponował i wcześniej też sama o tym myślałam, zwłaszcza że to jest tak łatwa inwestycja. Można to łatwo zauważyć na przykładzie mojego NFT, bo powiedzmy pierwsza część mojego ciała była sprzedana za 250 dol., a za tydzień już za 350 dol., więc ci, co mieli ją jako pierwsi, mogą ją odsprzedać i zarobić te 100 dol., Myślę więc, że w ciągu tygodnia zarobić 100 dol. to jest całkiem niezła kwota - mówi agencji Newseria Lifestyle Doda.

NFT, czyli non fungible token, to specjalne certyfikaty własności, które powodują, że można stać się właścicielem czegoś, co np. istnieje tylko w świecie digitalu. Pierwszy zestaw składa się z 30 fragmentów ciała Dody, czyli tokenów. Wokalistka przekonuje, że jest to niezwykle intratny interes, bo wartość każdego jej NFT będzie rosła wraz z jej popularnością. Jednocześnie jest świadoma tego, że taki biznes może się spotkać z mieszanymi uczuciami. Specjalnie się tym jednak nie przejmuje. Czuje dumę z tego, że jest prekursorką, nie boi się ryzyka i otwiera się na rzeczy, które totalnie zaskakują.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda sprzedaje swoje ciało w formie tokenów NFT Newseria Lifestyle

Doda: Hollywood już tym żyje

- Jeżeli można zainwestować w ciało pierwszej osoby w świecie, której 3D ciała zostanie sprzedane w NFT, to się to robi. Bo masz coś pierwsza na świecie, jesteś właścicielem czegoś, co jest jedyne na świecie, wszystko następne już będzie miało mniejszą cenę i będzie wtórne. Zresztą to jest ogromny biznes. Cała Ameryka, całe Hollywood tym żyje, robi ogromne inwestycje, to się kręci i to dopiero się zaczyna. Polska na samym początku może jest trochę zdziwiona, ale krok ku przyszłości jest nieuchronnym krokiem i trzeba po prostu spojrzeć trochę szerzej i nie spierać się z faktami - mówi Doda.

Jeśli natomiast chodzi o nowości muzyczne, to piosenkarka zaprezentowała właśnie remiks do utworu "Don’t Wanna Hide", hitu lata wybranego przez słuchaczy RMF FM i widzów Polsatu. Podstawowa wersja singla została odsłuchana na Spotify prawie milion razy, a teledysk na YouTubie przekroczył 3 mln wyświetleń. Remiks został wykonany przez Skytecha.

Wideo Przebój lata RMF FM i Polsatu: Doda - Don't Wanna Hide

- Moi fani zareagowali bardzo radośnie. Myślę, że wszyscy, którzy są entuzjastami mojej muzyki, cieszą się na każdą nowinkę. A ja bym chciała im zaprezentować jeszcze co najmniej jeden remiks mojego utworu, jeszcze bardziej klubowy, bardziej taneczny i kolejny singiel, więc do końca roku czeka ich trochę niespodzianek - mówi piosenkarka.