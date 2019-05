Długi weekend w kinie: Szekspir i Reptilianie

Cztery filmy wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 2 maja - w samym środku długiego weekendu. Na widzów czekają horror "Smętarz dla zwierzaków", fińskie science-fiction "Iron Sky. Inwazja", biograficzna "Cała prawda o Szekspirze" oraz niemiecki dramat "Tranzyt".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Smętarz dla zwierzaków" [trailer 2] materiały dystrybutora

"To straszny film. Bądźcie ostrożni" - napisał na Twitterze Stephen King. To chyba najlepsza recenzja dla nowej wersji "Smętarza dla zwierzaków", która powstała na motywach jego powieści. Dr Louis Creed (Jason Clarke) wraz z żoną (Amy Seimetz) i dwojgiem dzieci przenosi się z tłocznego, wielkomiejskiego Bostonu do wiejskiego Maine. W pobliskim lesie odkrywa stary tajemniczy cmentarz. Kiedy rodzinę spotyka tragedia, Louis zwraca się do swego nieco dziwnego sąsiada Juda Crandalla (John Lithgow), co wkrótce uruchomi łańcuch dramatycznych wydarzeń i przerażające konsekwencje... "Smętarz dla zwierzaków" to nie tylko znakomity horror, to także opowieść o stracie i miłości. Sam King przyznał kiedyś, że to jego jedyna, która go przeraziła na tyle, że nie chciał jej wydawać. Okazuje się jednak, że fundamentem tej historii jest wiele wydarzeń z jego życia.