Dlaczego Sylvester Stallone nie zagra w filmie "Creed III"?

Przed kilkoma dniami w mediach społecznościowych pojawił się post Sylvestra Stallone'a, w którym legendarny aktor ogłosił, że nie powróci do roli boksera Rocky’ego Balboi w trzeciej części serii "Creed". Teraz sprawę tę skomentował Michael B. Jordan, który wciela się w postać głównego bohatera Adonisa Creeda.

Sylvester Stallone nie pojawi się u boku Michaela B. Jordana w "Creedzie III" /MGM & Warner Bros. Entertainment/Everett Collection /East News

"Sly poinformował, że nie powróci w trzeciej części cyklu 'Creed', ale myślę, że jego duch zawsze będzie towarzyszył Adonisowi. Tyle, że jest to seria, której bohaterem jest właśnie Creed, więc chcieliśmy kontynuować tę historię, skupiając się na nim. Zawsze będę miał ogromną wdzięczność i szacunek za to, co stworzył Stallone, ale naprawdę chcemy się teraz skupić na Adonisie i jego rodzinie. Mam nadzieję, że spodoba wam się to, co szykujemy. Myślę, że będzie to coś wyjątkowego" - powiedział Michael B. Jordan w wywiadzie z portalem "IGN".



Powrót do roli Rocky'ego Balboi w filmie "Creed: Narodziny legendy" z 2015 roku przyniósł Stallone'owi nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Sly zagrał też w części drugiej, w której główny bohater cyklu zmierzył się z synem zabójcy jego ojca, byłego rywala Rocky'ego, Ivana Drago (Dolph Lundgren). W finale Rocky wyruszył do Kanady, by pogodzić się ze swoim synem Robertem i poznać w końcu swojego wnuka. Choć kultowy bokser nie powróci w trzeciej części "Creeda", to jeszcze o nim usłyszymy. Stallone pracuje już bowiem nad scenariuszem serialowego prequela serii "Rocky".

Tymczasem Adonis Creed układa sobie życie u boku ukochanej Bianki (Tessa Thompson) i sądząc ze słów Jordana, ich relacja jest tak udana, że wokół niego toczyć się będzie akcja filmu "Creed III". Wyreżyseruje go sam Jordan, dla którego będzie to reżyserski debiut. Nieznane są szczegóły fabuły filmu, do którego scenariusz piszą Keenan Coogler ("Kosmiczny mecz: Nowa era") oraz Zach Baylin ("King Richard"). Premierę zaplanowano na 23 listopada 2022 roku.

Wcześniej Michaela B. Jordana zobaczymy w filmie "Without Remorse", który jest adaptacją powieści "Bez skrupułów" Toma Clancy'ego. Na serwisie streamingowym Amazon Prime pojawi się on już 30 kwietnia tego roku. Jordan zagra też w reżyserowanym przez Denzela Washingtona filmie "A Journal for Jordan" oraz nowym filmie Danny'ego Boyle’a "Methuselah".