Dlaczego Rachel Weisz nie chce więcej dzieci?!

Rachel Weisz we wrześniu 2018 roku urodziła córkę. Jest to jej pierwsze dziecko z mężem, Danielem Craigiem. Aktorka przyznała, że nie planuje mieć kolejnych.

- Sama siebie postrzegam jako aktorkę intuicyjną - mówi Rachel Weisz /Robin Marchant /Getty Images

"Wiem na pewno, że nie będzie następnego [dziecka - przyp. red.]" - przyznała Weisz w wywiadzie dla "Daily Mirror".

"Kiedy urodziłam syna, myślałam, że może będę mieć jeszcze dwójkę lub trójkę [Weisz mówi tu o Henrym, którego ma ze związku z reżyserem Darrenem Aronofskym - przyp. red.]. Ale cudo nowego życia i moje małżeństwo znaczą dla mnie więcej teraz, gdy jestem bardziej dojrzała i starsza" - dodaje aktorka.



Weisz była w związku z Aronofskym od 2001 roku. Informację o swym rozstaniu podali do publicznej wiadomości w 2010 roku. Niedługo później Weisz zaczęła spotykać się z Danielem Craigiem, odtwórcy roli Jamesa Bonda w "Casino Royale" i "Skyfall". Para pobrała się w czerwcu 2011 roku.

Oboje niechętnie omawiają swoje prywatne sprawy w mediach. Do teraz nie podali do szerszej wiadomości imienia swojego dziecka. Aktorka przyznała jednak, że ich córeczka jest bardzo podobna do Craiga.

Weisz obecnie jest w trakcie kampanii promocyjnej "Faworyty" Yorgosa Lanthimosa. Analitycy są zgodni, że rola w tym filmie przyniesie jej nominację do Oscara za drugoplanowa rolę kobiecą.

Weisz ma już jedną nagrodę Akademii. Otrzymała ją w 2006 roku za "Wiernego ogrodnika" Fernando Meirellesa.

