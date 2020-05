Disney zaprojektował maseczki dla dzieci z postaciami z kreskówek

The Walt Disney Company sprzedaje maseczki z nadrukowanymi popularnymi filmowymi postaciami: Baby Yodą, Myszą Mikim oraz potworem Mike’m Wazowskim. Ma to zachęcić dzieci do spełniania obowiązku zakrywania twarzy.

"Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla rodzin i obowiązek noszenia maseczki może zniechęcać" - napisał Edward Park, wiceprezes internetowego sklepu Disneya na swoim blogu.



Stąd pomysł na zabawne, a przy tym "światowe" nakrycia twarzy. Maseczki są sprzedawane w czteropakach za 19,99 dol. Na razie tylko w przedsprzedaży. Wysyłka - 29 czerwca.



Disney informuje przy tym, że "nie udziela gwarancji, że maseczka zapobiega infekcji lub przenoszeniu wirusów lub chorób". Produkt został dopuszczony do użycia jedynie w tej specjalnej sytuacji.