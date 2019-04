Disney+ wystartuje 12 listopada. Znamy cenę!

Disney+, serwis VoD Disney'a, zostanie uruchomiony 12 listopada br. w USA. W 2020 roku system ma być stopniowo wprowadzany na innych rynkach. Disney zamierza przeznaczyć ponad miliard dolarów na produkcje, które zadebiutują na serwisie.

Prezentacja planów Walt Disney Company w kwietniu 2019 roku /Gabe Ginsberg / Contributor /Getty Images

Ujawniono także ceny platformy. Miesięczny dostęp będzie kosztował 6,99 dolarów, natomiast roczny - 69,99. Cena jest więc niższa od usług Netflixa. Serwis będzie dostępny na komputerach, telewizorach smart TV, urządzeniach mobiliarnych i konsolach do gier. Platforma będzie miała możliwość ściągnięcia wybranych produkcji i oglądania ich offline.



Reklama

Disney zamierza reklamować serwis produkcjami spod marki Marvela, Pixara, Gwiezdnych Wojen i National Geographic. W ofercie znajdą się także filmy i seriale, które udało się pozyskać dzięki wykupieniu wytwórni Fox, między innymi 30 sezonów "Simpsonów".



Disney+ będzie także promowane oryginalnymi produkcjami, które zadebiutują na platformie. Będą to między innymi seriale oparte na kinowych adaptacjach komiksów Marvela - "The Falcon nad The Winter Soldier", "Loki" oraz "WandaVision". We wszystkich z nich wystąpią aktorzy znani z pełnometrażowych przebojów. Zapowiedziano także animację "What If...", której każdy odcinek będzie przedstawiał alternatywną wersję wydarzeń znanych z filmów.



Z kolei National Geographic będzie starało się zainteresować widzów serialem dokumentalnym o Jeffie Goldblumie ("The World According to Jeff Goldblum"). Natomiast fajni "Gwiezdnych Wojen" zobaczą kolejny sezon "Wojen klonów" i nowy serial "The Mandalorian".

Serwis zadebiutuje w USA 12 listopada 2019 roku. W ciągu dwóch lat ma pojawić się na wszystkich ważniejszych rynkach na świecie. Disney przewiduje, że platforma osiągnie rentowność w 2024 roku, gdy osiągnie wynik 60-90 milionów subskrybentów. Na początku ma ona oferować 7,5 tysiąca odcinków seriali oraz 500 filmów. Z czasem biblioteka będzie poszerzana o kolejne produkcje, między innymi te należące do znanych franczyz.

Póki co nie wiadomo, kiedy Disney+ zadebiutuje w Polsce.