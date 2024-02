Disney ogłosił daty premier do 2026 roku. Powrócą lubiane marki

Plany Disneya na najbliższe lata. Powroty znanych serii

W 2024 roku widzowie otrzymają tylko jedną animację od studia. Będzie to kontynuacja "Vaiany. Skarbu oceanów". Projekt był początkowo planowany jako serial. Jednak efekty tak zadowoliły Boba Igera, szefa Disneya, że ten zdecydował się przerobić go na film kinowy. Nie ogłoszono jednak obsady głosowej. Jak podaje "Deadline", można założyć, że Dwayne Johnson powróci do roli Mauiego. Premiera jest przewidziana na 27 listopada 2024 roku.

Wcześniej, bo już 16 sierpnia, do kin trafi "Alien: Romulus" Fede Álvareza, nowa odsłona serii "Obcy". Główne role zagrają w niej Cailee Spaeny i Isabela Merced. Akcja filmu będzie rozgrywała się między dwiema pierwszymi odsłonami - "Ósmym pasażerem Nostromo" i "Decydującym starciem".

Natomiast w 2025 roku powrócimy do "Zwierzogrodu". Z kolei w 2026 roku do kin wejdą dwie animacje: "Toy Story 5" i "Kraina lodu 3". W ich przypadkach nie podano innych szczegółów. Z wcześniejszych doniesień wiemy, że do ról Buzza i Chudego powrócą Tim Allen i Tom Hanks. Z kolei trzecia "Kraina lodu" powstaje równolegle z czwartą częścią serii.

W 2026 roku do kin wejdzie także "The Mandalorian & Grogu", kontynuujący wątki z serialu "The Mandalorian". Film wyreżyseruje i napisze Jon Favreau, jeden z jego twórców. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Nie podano nowych szczegółów dotyczących premier adaptacji komiksów Marvela.