Disney dodaje do swoich starych produkcji ostrzeżenia o negatywnym ukazaniu mniejszości

Platforma streamingowa Disney+ zdecydowała się na umieszczenie przed niektórymi dostępnymi tam produkcjami informacji odnoszących się do negatywnego pokazywania w nich mniejszości narodowych i etnicznych. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się platforma HBO Max, która spotkała się z krytyką odnośnie chwilowego usunięcia z niej klasycznego filmu "Przeminęło z wiatrem". Powodem było idealizowanie w nim amerykańskiego Południa.

Kadr z animacji "Arystokraci" /Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection /East News

Za sprawą decyzji studia szefów Disneya, przed niektórymi produkcjami dostępnymi na platformie Disney+ pojawiły się grafiki ostrzegające przed zawartymi w nich treściami. Znalazły się one m.in. przed takimi filmami jak "Dumbo", "Piotruś Pan", czy "Aryskotraci".



"Ten program negatywnie obrazuje ludzi innych kultur. Takie stereotypy były złe w momencie jego premiery i złe są również teraz. Zamiast usuwać tę zawartość, chcemy zwrócić uwagę na jej krzywdzący wpływ. Wyciągnąć z tego wnioski i rozpocząć dyskusję na temat lepszej przyszłości. Disney jest zaangażowany w tworzenie inspirujących historii, które odzwierciedlają bogatą różnorodność ludzkich doświadczeń na całym świecie" - głosi tekst pojawiający się na takich grafikach.



Oprócz tego ostrzeżenia na platformie znalazła się też szczegółowa lista krzywdzących stereotypów. Jednym z nich jest przedstawienie postaci kota o imieniu Shon Gon w filmie "Arystokraci". "Kot jest pokazany w postaci rasistowskiej karykatury ludzi ze wschodniej Azji. Przejawia się to w przesadzonych stereotypach dotyczących ich cech, takich jak skośne oczy czy wystające zęby. Śpiewa głosem białego aktora wyśmiewającego jego słaby angielski akcent i gra na pianinie pałeczkami. Wzmacnia to stereotyp 'wiecznego obcokrajowca', podczas gdy w tekstach piosenek znaleźć można naśmiewanie się z chińskiego języka i chińskiej kultury" - czytamy w uzasadnieniu cytowanym przez portal "The Wrap".