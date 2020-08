"Dirty Dancing": Jennifer Grey zatańczy po raz kolejny?

"Wirujący seks" to nie tylko jedno z najbardziej kuriozalnych tłumaczeń. Pod właśnie takim tytułem pokazywany był w Polsce film "Dirty Dancing" z Jennifer Grey i Patrickiem Swayze w rolach głównych. "Wirujący seks" to również jeden z największych hitów filmowych ery VHS, który po dziś dzień ma swoich wiernych fanów oglądających go równie często, co emisje filmu "Kevin. Sam w domu" w Boże Narodzenie. Zza oceanu dochodzą sensacyjne informacje. Będzie nowy "Wirujący seks"!

Patrick Swayze i Jennifer Grey uwiedli widzów przesyconymi erotyką scenami w filmie "Dirty Dancing" /materiały prasowe

Taką informację przekazał dyrektor generalny studia Lionsgate, Jon Feltheimer. To nie koniec sensacyjnych wiadomości. W obsadzie powstającego właśnie filmu pojawi się Jennifer Grey, która w oryginalnym filmie wcieliła się w rolę szesnastoletniej "Baby", której nikt nie powinien sadzać w kącie.

Reklama

Film wyreżyseruje Jonathan Levine. Twórca takich filmów jak "Wiecznie żywy" oraz "Niedobrani".

"Będzie to dokładnie taki film, na jaki czekali fani. Romantyczny i nostalgiczny" - powiedział Feltheimer o powstającym filmie.

Wyreżyserowany przez Emile'a Ardolino "Wirujący seks" z 1987 roku opowiadał historię nastoletniej dziewczyny, która wraz z rodzicami wybiera się do ośrodka wypoczynkowego, gdzie spędzi wakacje. Lato mijające wśród snobistycznych przyjaciół jej rodziców, robi się coraz bardziej atrakcyjne wraz z poznaniem miejscowego tancerza Johnny’ego Castle’a. To on wprowadza ją w tajniki mambo, by mogła towarzyszyć mu podczas turnieju tańca.

Rozgrywający się w 1963 roku "Wirujący seks" był pierwszym filmem, który został sprzedany na kasetach wideo w liczbie ponad miliona egzemplarzy. Oprócz uwielbienia fanów, zyskał też Oscara za najlepszą piosenkę: "(I've Had) The Time of My Life" w wykonaniu Billa Medleya i Jennifer Warnes.

Feltheimer poinformował również, że powstanie piąta część serii "John Wick". Studio planuje kręcić ją jednocześnie z czwartą częścią filmu, gdy tylko gwiazda serii, Keanu Reeves, będzie dostępny. Premiera filmu "John Wick 4" zaplanowana została na 2022 rok.