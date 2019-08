Dinsey+ bez możliwości dzielenia się kontem?

Wiele serwisów steamingowych nie walczy z udostępnianiem swoich hasłem innym osobom. Na takie rozwiązanie nie zamierza jednak pozwolić Disney, który szykuje się do uruchomienia swojej platformy Disney+. Według studia korzystanie z jednego konta przez kilka osób to piractwo.

Logo serwisu Disney+, w tle logo serwisu Netflix /SOPA Images /Getty Images

By zapobiec podobnym praktykom, Disney podjął współpracę z Charter Communications. Jest to drugi co do wielkości dostawca kablówki w Stanach Zjednoczonych.

We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele obu firm zapowiedzieli, że "opracowują technologię i reguły uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do serwisu oraz dzielenie haseł".



Jak zamierzają temu przeciwdziałać? Póki co nie wiadomo. Disney i Charter przyznają, że obecnie nie mogą podać żadnych szczegółów.



Umowa przewiduje także obecność w ofercie Charter stacji związanych ze studiem Disney'a.

Dotychczas nieliczne serwisy steamingowe zdecydowały się na ograniczenie możliwości współdzielenia konta. Nie zrobił tego między innymi Netflix, chociaż w teorii takie poczynania są sprzeczne z zasadami użytkowania.