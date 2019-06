"​Diego": Finał niezwykłej trylogii

Ostatnia część fascynującej opowieści o ikonach popkultury, sławie i fatum, film, który zahipnotyzował publiczność festiwalu w Cannes - "Diego" Asifa Kapadii już 19 lipca w kinach!

Kadr z filmu "Diego" /materiały dystrybutora

"Diego" to historia młodego, niezwykle utalentowanego chłopaka, który zostaje ściągnięty do włoskiego klubu Napoli i trafia w sam środek neapolitańskiego kotła: mafijnych rozgrywek, sukcesów, uwielbienia i skandali. Jego geniusz i charyzma wkrótce robią z Napoli najlepszą drużynę świata. W mieście, w którym piłka to religia, Maradona staje się świętym. Na boisku dokonuje cudów, ale gdy gasną światła, wszystko wymyka się spod kontroli. Diego nie potrafi udźwignąć swojej sławy, a miasto, które zrobiło z niego boga, z dnia na dzień staje się jego przekleństwem.

Jak zauważa Fionnuala Halligan ze "Screen Daily", "twórczy zamysł Kapadii wznosi się znacznie wyżej od próby przedstawienia kariery najlepszego piłkarza na świecie. 'Diego' to przede wszystkim głęboka i wzruszająca opowieść o człowieku, który kryje się za mitem". Philip De Semlyen z "Time Out" ocenia, że film jest "hipnotyzujący jak talent Diego i porywający jak jego życie".



Asif Kapadia z dokumentu biograficznego uczynił sztukę, prawdziwie przejmujące, trzymające w napięciu i poruszające kino. Zrewolucjonizował filmowe historie wielkich ikon, pieczołowicie odnajdując w nich uniwersalne opowieści o ambicji, odwadze, sławie i fatum talentu. Przekuwa publiczne światy swoich bohaterów na intymne historie, zza fasady znanych osobistości wydobywa ludzi, z całą ich złożonością, aspiracjami i lękami. Korzystając z niepublikowanych dotąd materiałów z prywatnego archiwum piłkarza, jego przyjaciół i wrogów, Kapadia odkrywa fascynującą historię Diego Maradony.