"Diego" Asifa Kapadii w polskich kinach 19 lipca.

"To film, w którym czuć dotknięcie !" [Robbie Collin, Daily Telegraph]; "Jeden z najlepszych filmów dokumentalnych roku" [Anne Thompson, IndieWire]; "Hipnotyzujący jak talent jego bohatera i obezwładniający jak jego życie” [Phil de Semlyen, Time Out]; "Fascynujący!" [Ed Potton, The Times]; „Ukazuje całą euforię i tragizm ikony” [Peter Bradshaw, The Guardian] „Epicka podróż, porywająca opowieść o upadku bóstwa” [Eric Kohn, Indiewire]; – tak recenzenci oceniają najnowszy film nagrodzonego Oscarem Asifa Kapadii, który miał światową premierę ubiegłej nocy podczas festiwalu w Cannes!

Plakat filmu "Diego" /materiały prasowe

"Dla mnie to film większy niż "Senna" i "Amy" razem wzięte" - wyznał w wywiadzie przeprowadzonym tuż przed premierą reżyser Asif Kapadia.

"W pewnym sensie ten film odwraca się od swojego bohatera. Nigdy nie wiadomo, na którą wersję Diego trafisz. To człowiek, któremu nikt nie mówi, co ma robić - nikt się nigdy nie ośmielił i nikt tego nie robi nawet dzisiaj. To jest Diego Maradona. To wszystko jest w nim: ten dobry i ten zły. Jest rywalem samego siebie".

Sława i fatum - ulubione tematy nagrodzonego Oscarem reżysera Asifa Kapadii ("Amy", "Senna") powracają w nowej odsłonie w jego najnowszym filmie "DIEGO". Historia Diego Maradony - ikony, oszusta, łajdaka, boga - to opowieść o człowieku, którego charyzma, ambicja i talent wyniosły na sam szczyt, żeby za chwilę zrzucić go z piedestału.