Curtis był aktorem filmowym i telewizyjnym. Występował także w reklamach i na scenie. Tańczył i śpiewał. Wydał nawet dwa albumy.

Przyszedł na świat 24 maja 1928 roku w Detroit w stanie Michigan. W Hollywood zaczął dorabiać w wieku ośmiu lat, początkowo jako chłopiec na posyłki. Po zakończeniu drugiej wojny światowej otrzymał swoją pierwszą rolę aktorską.

Zdjęcie Dick Curtis i Jonathan Winters w "The Jonathan Winters Show" / CBS Photo Archive / Contributor / Getty Images

W kinie pojawiał się przede wszystkim za sprawą niskobudżetowych horrorów, między innymi "Piekielnego motelu" i "Tajemnicy jaskini Phantoma".

Szczyt jego kariery telewizyjnej przypadł na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Pojawiał się wówczas gościnnie w popularnych programach i serialach, między innymi w "The Jonathan Winters Show", "The Andy Griffith Show", "Batmanie" i "The Dick Van Dyke Show".

Curtisa opłakują trzy córki — Sydney, Susan i Shelly, która jest producentką wykonawczą popularnych oper mydlanych.