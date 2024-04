Diane Kruger: Baletnica, modelka, aktorka. Artystka kompletna

Diane Kruger: Balet i modeling

Dorastając w Zachodnich Niemczech, jej matka zdecydowała się na wysłanie jej w ramach wymiany uczniowskiej do Wielkiej Brytanii, aby ta podszkoliła swój angielski. Już wtedy marzyła o karierze baletnicy, czego dowodem było wzięcie udziału w przesłuchaniu do Królewskiej Szkoły Baletowej w Londynie. Wynik tego konkursu był dla niej pozytywny, niestety kontuzja kolana zmusiła ją do porzucenia pragnień o zawodowym tańcu.

Od 1993 zaczyna regularnie występować na wybiegach. Mimo tego, że wielu - przez jej relatywnie niewielki wzrost - skreślało ją już na starcie, Diane udało się pracować dla takich marek jak: Yves Saint Laurent, Chanel, Salvatore Ferragamo, czy Giorgio Armani. Mogliśmy ją również oglądać na okładkach Vouge’a i Cosmopolitana. Mimo tych niewątpliwych sukcesów kobieta powoli wycofuje się z tej branży, by zgłębiać tajniki sztuki aktorskiej.

Diane Kruger: Kariera na wielkim ekranie

Pierwsze kroki zaczęła stawiać w szkole Le Cours Florent, a prawdziwym debiutem jest film "Zawód Morderca" z 2002 roku, w którym wystąpiła u boku Dennisa Hoppera i Christophera Lamberta. Od tamtej pory wystąpiła w ponad sześćdziesięciu filmach. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

O sukcesie Diane Kruger nie można mówić bez wspominania o "Troi" z 2004 roku w reżyserii Wolfganga Petersena. W tej adaptacji epopei Homera aktorka wciela się w Helenę, kobietę, przez którą zasadniczo dochodzi do tej tragedii. Na ekranie partnerowali jej Brad Pitt, Orlando Bloom, a także Eric Bana. Wejście w rolę tak kultowej postaci oraz sam występ w wysoko budżetowym widowisku, zapewniły jej międzynarodową rozpoznawalność, a także przepustkę do Hollywood.

W 2004 roku do kin wchodzi również inny przebój ze znaczącą rolą Diane Kruger - "Skarb Narodów". Jako doktor Abigail Chase razem z postacią graną przez Nicolasa Cage’a, rozpoczyna poszukiwania skarbu zakonu templariuszy, do którego ma doprowadzić sekretna informacja, widniejąca na odwrocie Deklaracji Niepodległości. Aktorka powróci do tej roli w kontynuacji z 2007 roku, dowodząc, że potrafi się również sprawdzić w przyjemnym i lekkim kinie familijnym.

Z lekkością i familijnością nie ma nic wspólnego kolejna pozycja w jej filmografii. Szeroko komentowane "Bękarty Wojny" w reżyserii Quentina Tarantino, są prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną produkcją w dorobku artystki. Przy okazji pracy nad tym dziełem ponownie miała okazję spotkać się z Bradem Pittem, a jej kreację Bridget Von Hammersmark zapamiętamy przez pryzmat fenomenalnej sceny w karczmie, w której jeden gest obrócił sytuację o 180 stopni.

Przenieśmy się nieco w przyszłość do 2017 roku i premiery filmu Fatiha Akina, za który aktorka otrzymała Złotą Palmę. "W ułamku sekundy" przedstawia historię Katji, która zgodnie z zapowiedzią obecną w tytule, w jednym momencie traci to, co w życiu było dla niej najważniejsze. Gdy policyjne śledztwo wykazuje, jakie grupy stoją za tragedią, bohaterka rozważa wymierzenie sprawiedliwości na własną rękę. Tworząc skomplikowany portret kobiety dotkniętej traumatycznymi przeżyciami, pełnej rozgoryczenia i rozdartej pomiędzy skrajnościami, została doceniona przez jury w Cannes indywidualną nagrodą.

"Perfekcjonistka" z 2019 roku to dzieło ciekawe z kilku powodów. Przede wszystkim, jak na film szpiegowski, mało jest w nim akcji. Dostajemy za to historię, która mogłaby się wydarzać pomiędzy kolejnymi misjami ratowania świata. Nie jest to opowieść widowiskowa, można ją nazwać kameralną fabułą o trudach powolnej i żmudnej inwigilacji. To odejście od ikonografii znanej z przygód Agenta 007, nie sprawiło, że Diane Kruger osiadła na laurach. Wręcz przeciwnie, chcąc pokazać swój profesjonalizm i należycie przygotować się do roli, wzięła udział w pięciodniowym treningu razem z izraelskimi służbami bezpieczeństwa.

"Joika": Przeszłość i przyszłość

Młoda i pełna pasji baletnica wyjeżdża ze swojego domu w Teksasie, aby dołączyć do słynnej Moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj i trenować pod okiem ikonicznej nauczycielki - Tatiyany Volkovaej. Świat tańca okazuje się jednak brutalnym miejscem, które sprawdzi wytrzymałość świeżej adeptki i postawi ją przed pytaniem, jak wiele będzie musiała poświęcić, aby zostać najlepszą.

Fragmenty tej historii z pewnością przypominają biografię Diane Kruger. W filmie wcieli się w Tatiyanę Volkovą, poniekąd spełniając swoje dziecięce marzenia i chociaż na chwilę zostając legendą baletu.

Przyszłość aktorki wydaje się jasna: to praca nad kolejnymi projektami. Z płynną znajomością niemieckiego, francuskiego i angielskiego, nie powinna mieć trudności ze zdobywaniem następnych propozycji. W wywiadzie udzielonym dla Vouge’a stwierdza, że kobiety, które mają w sobie tajemniczość, są tymi, które interesują ją najbardziej i to zapewne w takich rolach będziemy ją oglądać w przyszłości.