"Diablo. Wyścig o wszystko": Jest zwiastun

Tak emocjonujących wyścigów jeszcze nie widzieliście. Jest już rozpędzony zwiastun filmu "Diablo. Wyścig o wszystko", który w polskich kinach zadebiutuje 18 stycznia 2019 roku.

Karolina Szymczak w scenie z filmu "Diablo. Wyścig o wszystko" /materiały dystrybutora

Co roku w Polsce odbywa się ponad tysiąc nielegalnych wyścigów. Ale tylko nieliczni mają dostęp do tych o najwyższą stawkę. "Diablo. Wyścig o wszystko" to pierwsza polska produkcja, która przybliża ten świat. To zatankowana do pełna adrenaliną i ogłuszająca rykiem silników opowieść o młodym chłopaku, który trafia w sam środek gangsterskiego piekła nielegalnych wyścigów samochodowych. Świata, gdzie każda zła decyzja może być tą ostatnią.



Pasją Kuby są szybkie samochody, zawrotna prędkość i ekstremalne wyścigi. Jego siostra Lena musi przejść bardzo kosztowną operację za granicą. Chcąc zdobyć potrzebne środki, chłopak postanawia brać udział w nielegalnych rajdach. Talent i brawurę młodego kierowcy zauważa wpływowy gangster - Max. Proponuje chłopakowi udział w okrytym złą sławą wyścigu, który niejeden kierowca przypłacił kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą dla zwycięzcy legendarnych zmagań jest tytuł "Diablo" i kilkaset tysięcy euro.



Kuba podejmuje ryzyko i wkracza do podejrzanego świata wielkich pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów. To właśnie w nim poznaje Ewę - obdarzoną wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która z zaciętej rywalki staje się jego wielką namiętnością. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny. Od tego momentu życie Kuby znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.

W wysokooktanowej obsadzie znaleźli się m.in.: Tomasz Włosok, Karolina Szymczak, Mikołaj Roznerski, Cezary Pazura, Rafał Mohr, Katarzyna Figura, Joanna Opozda, Aleksandra Linda, Patricia Kazadi, Agnieszka Włodarczyk oraz Aleksy Komorowski. W filmie wystąpili także m.in.: Podwójna Mistrzyni Europy w driftingu Karolina Pilarczyk - nagradzana uczestniczka międzynarodowych wyścigów samochodowych, Marcin "Różal" Różalski - utytułowany zawodnik KSW, mistrz wagi ciężkiej z 2017 roku, a także niezwykłej postury trener personalny Wojciech Bocianowski.



Reżyserem filmu jest Michał Otłowski - twórca nagrodzonego na festiwalu filmowym w Gdyni "Jezioraka" oraz serialu "Diagnoza". Współpracuje z nim Daniel Markowicz, reżyser reklamowy i supervisor efektów specjalnych w wielu hollywoodzkich i polskich produkcjach.