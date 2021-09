"Diablo. Wyścig o wszystko": Film, jakiego wcześniej w Polsce nie było!

O czym opowiada film? Pasją Kuby (Tomasz Włosok) są szybkie samochody, zawrotna prędkość i ekstremalne wyścigi. Chłopak postanawia wykorzystać swój talent i zacząć się nielegalnie ścigać, bo ma ciężko chorą na serce, młodszą siostrę, która potrzebuje pieniędzy na operację za granicą.

"Diablo. Wyścig o wszystko" - obsada

W obsadzie filmu "Diablo. Wyścig o wszstko" znaleźli się: Tomasz Włosok, Mikołaj Roznerski, Karolina Szymczak, Cezary Pazura, Rafał Mohr, Katarzyna Figura, Joanna Opozda, Aleksandra Linda, Patricia Kazadi, Agnieszka Włodarczyk oraz Aleksy Komorowski.

- To nasz polski punkt widzenia na wyścigi samochodowe. Krajowy widz powinien mieć coś na temat, ale w naszych realiach - mówi Cezary Pazura, filmowy Jarosz. - Styl filmu nadaje mu komiksowy sznyt. Opowiadamy o pełnokrwistych, fajnych postaciach - zauważył z kolei Tomasz Włosok, główny bohater "Diablo. Wyścig o wszystko".

W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Podwójna Mistrzyni Europy w driftingu Karolina Pilarczyk - nagradzana uczestniczka międzynarodowych wyścigów samochodowych oraz Marcin "Różal" Różalski - popularny zawodnik KSW, mistrz wagi ciężkiej z 2017 roku.

- Wyścigi to oczywiście rywalizacja i chęć zwycięstwa. W takich momentach emocje sięgają zenitu, a u ludzi odsłaniają się zarówno te pozytywne, jak i bardziej mroczne strony - podsumowuje Michał Otłowski, reżyser tego filmu. To twórca nagrodzonego na festiwalu filmowym w Gdyni, kryminału pt. "Jeziorak" oraz serialu "Diagnoza". Współpracował z nim Daniel Markowicz, reżyser reklamowy i supervisor efektów specjalnych w wielu hollywoodzkich i polskich produkcjach.

"Diablo. Wyścig o wszystko" - fabuła, zwiastun

Podczas lokalnego wyścigu z powodzeniem staje do rywalizacji z miejscowym mistrzem, Krisem (Aleksy Komorowski). Brawurę młodego kierowcy zauważa wpływowy gangster - Max (Rafał Mohr). Proponuje chłopakowi udział w legendarnym wyścigu, który niejeden kierowca przypłacił kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą dla zwycięzcy tych zmagań jest tytuł "Diablo" i kilkaset tysięcy euro. Ryzyko jest ogromne, mimo to Kuba podejmuje wyzwanie i wkracza do podejrzanego świata wielkich pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów. To właśnie tu poznaje Ewę (Karolina Szymczak) - obdarzoną wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która niedługo potem z rywalki staje się jego wielką namiętnością. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny - jest ona córką bezwzględnego biznesmena Jarosza (Cezary Pazura). Od tego momentu życie Kuby znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.

