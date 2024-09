"Diabeł": Gałązka i Lubos w nowym kinie akcji

Scenariusz filmu "Diabeł" powstał na podstawie powieści Roberta Ziębińskiego. Produkcja powstawała w ścisłej współpracy z weteranami Jednostki Wojskowej GROM.

W rolach głównych występują: Eryk Lubos i Paulina Gałązka, a towarzyszą im Piotr Trojan, Aleksandra Popławska, Krzysztof Stroiński i Aleksandra Konieczna. Na ekranie pojawią się także gwiazdy sceny muzycznej - O.S.T.R. oraz Marek Dyjak. Reżyserem filmu jest Błażej Jankowiak.



Reklama

Eryk Lubos spędził blisko dwa lata w środowisku wojskowym, by stworzyć wiarygodną postać oficera sił specjalnych. Efektem jest niezwykły portret współczesnego polskiego bohatera, który wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów.

Twórcy dołożyli wszelkich starań, by film był prawdziwy i autentyczny. Postać Maksa powstawała podczas spotkań z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. Robert Ziębiński, autor scenariusza, przez ponad dwa lata prowadził rozmowy z żołnierzami, słuchając historii o tym, jak wygląda życie "po armii". Tak zaczął "rodzić się" Maks "Diabeł" Achtelik - żołnierz wyrzucony ze służby w tajemniczych okolicznościach, który w życiu kieruje się swoistym kodeksem honorowym.

"Kiedy okazało się, że gatunkowy schemat samotnika mieszkającego w dziczy ma swoją genezę w faktach (wielu żołnierzy rzeczywiście wybiera po służbie życie z dala od cywilizacji i systemu), opowieść zaczęła układać się sama" - mówi Ziębiński.



"Diabeł" jest debiutem reżyserskim Błażej Jankowiaka, wielokrotnie nagradzanego twórcy teledysków. Powstał na podstawie powieści i scenariusza autorstwa Roberta Ziębińskiego. Film wyprodukowany został przez House Media Company, a za dystrybucję odpowiada Monolith Films.

Zdjęcie Kadr z filmu "Diabeł", fot. Karolina Grabowska / Monolith Films / materiały prasowe

"Diabeł": jaka jest fabuła filmu?

Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi... Dla "Diabła" prawdziwy dom...

Film trafi na ekrany kin 29 listopada 2024 roku.