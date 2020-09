"Dezerter”: Miłość Polki i Niemca z wojną w tle

„Dezerter” to wysokobudżetowa, polsko-niemiecka produkcja stworzona na podstawie bestsellerowej powieści Siegfrieda Lenza. Opowiada o niemieckim żołnierzu, który zostaje wcielony do Armii Czerwonej i zakochuje się w polskiej partyzantce, Wandzie. Większość zdjęć powstała w Polsce, a ekipa przy nim pracująca to w przeważającej części Polacy. Jedną z głównych ról zagrała Małgorzata Mikołajczak.

Jannis Niewöhner i Małgorzata Mikołajczak w filmie "Dezerter" /materiały prasowe

"Dezerter" to ekranizacja kontrowersyjnej powieści Siegfrieda Lenza, który uważany jest za jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Książka, na kanwie której powstał film, została napisana w 1951 r., ale opublikowana dopiero w 2016 r., dwa lata po śmierci autora. Historia Niemca, który dezerteruje z Wermachtu, okazała się wcześniej zbyt trudnym tematem, by zyskać zainteresowanie wydawców.

Reklama

Akcja filmu zaczyna się latem 1944 r. Walter, młody, niemiecki żołnierz, walczy w wojnie, która jest już przegrana. Jedzie właśnie na front wschodni, kiedy jego pociąg zostaje wykolejony na skutek wybuchu. Walter żyje — i zamiast do Rosji trafia do niewielkiego oddziału walczącego z partyzantami w polskich lasach. Wkrótce musi wybierać między obowiązkiem i wykonywaniem brutalnych rozkazów sadystycznego dowódcy a głosem sumienia. W dodatku Walter zakochuje się w polskiej partyzantce, Wandzie, która zachodzi z nim w ciążę.

Zdjęcie Jannis Niewöhner i Małgorzata Mikołajczak w filmie "Dezerter" / materiały prasowe

Twórcami filmu są Florian Gallenberger ("John Rabe", "Colonia") i Bernd Lange ("Zmowa milczenia"). Za zdjęcia do filmu jest odpowiedzialny Artur Reinhart ("Wenecja", "Tristan i Izolda"). Muzykę napisał Antoni Komasa-Łazarkiewicz ("Miasto 44", "Pokot").



W główne role wcielają się: Jannis Niewöhner ("Stacja Berlin"), Małgorzata Mikołajczak ("Bikini Blue", "Reakcja łańcuchowa"), Sebastian Urzendowsky ("Niepokonani", "Fałszerze"), Bjarne Mädel i Katharina Schüttler.

Zdjęcie Małgorzata Mikołajczak w filmie "Dezerter" / materiały prasowe

Telewizyjna premiera "Dezertera" zaplanowana jest na 12 września (godz. 21.30) na kanale Epic Drama.