Dev Patel debiutuje jako reżyser

Szacuje się, że blisko 30 milionów dolarów zapłacił Netflix za częściowe prawa do dystrybucji filmu "Monkey Man", który jest debiutem reżyserskim Deva Patela - aktora, któremu sławę przyniosły role w filmach "Slumdog. Milioner z ulicy" i "Lion. Droga do domu". Częściowe prawa do dystrybucji oznaczają, że filmu Patela nie będą mogli zobaczyć użytkownicy Netfliksa we wszystkich krajach. Nie będzie on dostępny m.in. w Polsce.

Dev Patel w filmie "Slumdog. Milioner z ulicy"

Lista krajów, które wyłączone są z umowy podpisanej z Netfliksem, jest o wiele dłuższa. Oprócz Polski znajdują się na niej m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpania, kraje Ameryki Łacińskiej, Hong Kong czy Chiny.



Portal "Deadline", który podał informację o zakupie częściowych praw przez Netflix, nie informuje jednak, gdzie film "Monkey Man" będzie można tam zobaczyć.



Dev Patel nie tylko wyreżyserował film "Monkey Man", ale zagra też w nim główna rolę. Napisał też jego scenariusz wspólnie z Paulem Angunawelą i Johnem Collee ("Pan i władca - Na krańcu świata", "Hotel Mumbaj").



Akcja filmu rozgrywać się będzie w Indiach. Jego bohaterem jest mężczyzna, który opuszcza więzienie i zderza się ze światem pełnym chciwości, w którym wartości duchowe spychane są na plan dalszy. W takich okolicznościach poszuka zemsty na osobach, przez które przed laty stracił wszystko.

"Jestem podekscytowany tym, że wyruszam w tę podróż z Netfliksem. Mam nadzieję, że mój film będzie świeżym dodatkiem do tego nowego gatunku, w którym moja historia może zostać naszą historią. Kręcenie tego filmu w trakcie pandemii było wyzwaniem. Jednak prawdziwą przyjemnością była możliwość ponownego opowiedzenia historii znanych z mojego dzieciństwa i naładowania ich miłością do kina akcji" - powiedział Dev Patel o filmie, który na Netfliksie ma pojawić się w przyszłym roku.

W pozostałych rolach w filmie "Monkey Man" wystąpili Sharlto Copley ("Dystrykt 9", "Drużyna A") oraz Sobhita Dhulipala ("Raman Raghav 2.0").

Deva Patela już od 30 lipca tego roku będzie można zobaczyć w nowym filmie Davida Lowery’ego ("Ghost Story", "Gentleman z rewolwerem") zatytułowanym "The Green Knight". Opowie on historię zainspirowaną legendą arturiańską. Jego bohaterem będzie lekkomyślny i uparty siostrzeniec króla Artura, sir Gawain, który zmierzy się z tytułowym Zielonym Rycerzem. W pozostałych rolach w filmie "The Green Knight" wystąpili Alicia Vikander, Joel Edgerton i Ralph Ineson.

