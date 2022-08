1 / 7

Mimo iż rodzice Patela są Hindusami, oboje przyszli na świat w Kenii, skąd, jako nastolatkowie, wyemigrowali do Wielkiej Brytanii. Przyszły aktor urodził się już w Londynie, angielski jest więc jego ojczystym językiem. Patel potrafi także mówić w języku gudżarackim - jednym z 23 języków konstytucyjnych Indii. Po raz pierwszy przed kamerą stanął na planie popularnego brytyjskiego serialu "Kumple", do którego obsady dostał się bez żadnego aktorskiego wykształcenia. Przełamująca tematy tabu produkcja o grupie nastolatków z Bristolu okazała się dla niego przepustką do wielkiej kariery. To właśnie w tym serialu zauważyła go córka przyszłego laureata Oscara - Danny'ego Boyle'a.