Denzel Washington namówił Chadwicka Bosemana na... ślub

W wywiadzie dla CBS Sunday Morning, 65-letni Denzel Washington opowiedział o pracy z Chadwickiem Bosemanem. W rozmowie pojawiły się również wątki mniej związane z planem filmowym. Okazało się, że to właśnie Washington przekonał nieżyjącego już aktora, że opiekująca się nim partnerka jest dla niego kobietą idealną. A poproszenie jej o rękę, będzie jedną z mądrzejszych decyzji, jakie podjął w swoim życiu.

Taylor Simone Ledward i Chadwick Boseman byli małżeństwem przez kilka miesięcy - aż do śmierci gwiazdora /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Jako że Denzel Washington był świadkiem miłości zmarłego Chadwicka Bosemana i jego żony Taylor Simone Ledward, podczas wywiadu dla CBS, podzielił się wieloma wspomnieniami. Jak się okazało, gdy ich poznał, para dopiero umawiała się na pierwsze randki. Badali siebie nawzajem. Na ślubnym kobiercu stanęli cztery lata po tym, jak u gwiazdy "Czarnych panter" zdiagnozowano raka okrężnicy, w już bardzo poważnie zaawansowanym stadium.



"Gdy zobaczyłem, jak Taylor Simone Ledward opiekuje się nim na planie filmowym, olśniło mnie. Powiedziałem wtedy Chadwickowi, że jeśli nie założy na rękę tej wspaniałej dziewczyny zaręczynowego pierścionka, będzie tego żałował do końca swojego życia" - z pełnym przekonaniem wspominał Washington.

"To nieprawdopodobne, ale wtedy niemal nikt nie wiedział o tym, z czym musiał walczyć Chadwick" - dodał z niekłamanym podziwem gwiazdor. "Chwała mu za to. Zachował to dla siebie. To niczyja sprawa" - zaznaczył dobitnie. "Niektórzy członkowie jego zespołu wiedzieli. Na planie filmu, który wtedy razem realizowaliśmy, pojawiała się jego narzeczona. Zwykłem patrzeć, jak się nim opiekowała. Zrozumiałem wtedy, że ona kocha tego faceta" - wspominał Washington.



Roseman i Ledward - którzy byli razem od 2015 roku - zaręczyli się w październiku 2019 roku. Jego rodzina potwierdziła, że ślub był pilnie strzeżoną tajemnicą. Dopiero gdy się odbył, pojawiła się o nim informacja w mediach.

Pierwszy raz para pojawiła się razem publicznie tuż przed ślubem - podczas gali Screen Actors Guild Awards w styczniu 2019 roku, kiedy Boseman był nominowany. Później tego samego roku, podczas 50. NAACP Image Awards, aktor otrzymał nagrodę filmową dla wybitnego aktora za główną rolę w filmie Marvela i złożył hołd ukochanej w swoim przemówieniu.

W zeszłym miesiącu Ledward otrzymała uprawnienia do zarządzania majątkiem zmarłego męża, zgodnie z orzeczeniem sądu, do którego dotarł magazyn "People".