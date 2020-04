Demi Moore i Bruce Willis razem na kwarantannie

On 20 lat nie są już małżeństwem, ale łączy ich serdeczna relacja. Co więcej, okazuje się, że spędzają razem kwarantannę. Najmłodsza córka Bruce'a Willisa i Demi Moore - Tallulah wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym jej rodzice wygłupiają się przed obiektywem, ubrani w zielono-białe piżamy.

Mimo rozwodu, Bruce Willis i Demi Moore pozostali przyjaciółmi /Phil Faraone/VMN18 /Getty Images

Na zdjęciu, która opublikowała na swoim Instagramie 26-latka, widać uśmiechniętą parę, ich córkę Scout oraz męża Tallulah, Dillona, podczas zabawy w domu. Wszyscy zadają szyku w identycznych piżamach w zielono-białe pasy. Łącznie z psem. Nie wiadomo, czy aktor wpadł do Demi z odwiedzinami, czy może mieszkają teraz wspólnie.



"Niewielu wyglądałoby stylowo w tym kolorze. Świetnie wyglądające ekipa" - taki komentarz, okraszony serduszkami, umieściła pod zdjęciem aktualna żona Bruce'a, modelka Emma Heming. Czyżby i ona brała udział w piżama party?

Demi i Bruce byli małżeństwem w latach 1987-2000. Mają trzy córki. "Zachwycił mnie, zwalił z nóg, rozkochał w sobie. Po czterech miesiącach znajomości byłam już w ciąży" - wspomina Moore w wydanym pół roku temu pamiętniku "Inside Out".

Z czasem po rozstaniu udało im się zbudować przyjacielską relację. Dowodem na to, że panują między nimi dobre stosunki jest choćby to, że rok temu Demi wzięła udział w odnowieniu przysięgi małżeńskiej między Brucem i jego drugą żoną. Z kolei Willis wspierał ją przy wydaniu książki.