Demi Moore i Billy Porter walczą z dyskryminacją osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

Hollywoodzkie gwiazdy postanowiły dołączyć do kampanii mającej na celu walkę z piętnowaniem osób zmagających się z problemami natury psychicznej. Kampania zorganizowana przy wsparciu organizacji National Alliance on Mental Illness jest związana z obecnym kryzysem zdrowia psychicznego wśród młodzieży. „Czas położyć kres dyskryminacji” – mówi zaangażowana w akcję Demi Moore.

Demi Moore /Theo Wargo/WireImage /Getty Images

W ciągu ostatnich lat znacząco wzrosła liczba osób zmagających się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Specjaliści alarmują, że mamy obecnie do czynienia z globalnym kryzysem depresji, która uznawana jest za jedną z chorób cywilizacyjnych. Według rozmaitych szacunków, chorować może na nią nawet 320 mln ludzi na całym świecie. A trwająca pandemia jedynie nasiliła ów problem. Mimo iż schorzenie to jest niezwykle powszechne, wciąż w wielu środowiskach osoby cierpiące na depresję są stygmatyzowane. Walkę z tym zjawiskiem postanowiły podjąć gwiazdy Hollywood.



Podczas zorganizowanego przez platformę Well Beings wirtualnego spotkania organizacja charytatywna National Alliance on Mental Illness zaanonsowała rozpoczęcie kampanii społecznej mającej na celu niesienie wsparcia osobom borykającym się z zaburzeniami psychicznymi oraz walkę z dyskryminacją tychże osób. W spotkaniu wzięli udział ambasadorzy akcji, do grona których należą m.in. Demi Moore, Billy Porter, Josh Gad oraz znany z serialu "Stranger Things" Finn Wolfhard. Kampania jest odpowiedzią na narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży.



"Stygmatyzacja przyczynia się do gwałtownego wzrostu lęku, depresji i nowych problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie. Eksperci przewidują wzrost wskaźnika uzależnień i samobójstw w wyniku globalnego kryzysu. Czas położyć kres dyskryminacji osób zmagających się z problemami psychicznymi" - zaznacza Demi Moore w rozmowie z "People". "Problem z dostępem do usług z zakresu zdrowia psychicznego jest związany z nierównościami społecznymi. Pandemia wyostrzyła ten problem, a po zabójstwie George’a Floyda kwestia społecznego rozwarstwienia wynikającego m.in. z rasizmu zyskała rozgłos" - dodaje Billy Porter.



Gwiazdy, które wzięły udział w wirtualnym spotkaniu poświęconym kampanii, opowiedziały również o własnych doświadczeniach związanych z chorobami psychicznymi. I skierowały do odbiorców słowa wsparcia. "Pamiętaj, że jesteś silniejszy niż jakakolwiek przeszkoda, która pojawia się w twoim życiu. Każdy ma swoją historię do opowiedzenia. A kiedy dzielisz się tą historią, edukujesz innych, którzy dzięki tobie stają się lepsi" - powiedział Josh Gad.



National Alliance on Mental Illness i Well Being zachęcają odbiorców, by dołączyli do "We Are Well Beings Story Wall" - cyfrowej przestrzeni, w której można swobodnie dzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami poprzez zamieszczanie komentarzy, zdjęć i filmików. Wystarczy opatrzyć swój materiał hasztagiem "#WellBeings".



"Chodzi o stworzenie wspólnoty, w której każdy czuje się bezpiecznie i otrzymuje potrzebne wsparcie. W ten sposób promujemy akceptację i zwalczamy dyskryminację osób cierpiących na zaburzenia psychiczne" - wyjaśniają organizatorzy kampanii.