"Dekalog" Kieślowskiego ma już 30 lat

Żaden film w historii polskiego kina nie był przedmiotem tak wielkiego zainteresowania badaczy i krytyków, jak "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego - powiedział w rozmowie z PAP prof. Tadeusz Lubelski, krytyk i historyk kina. Dzieło Kieślowskiego ma już 30 lat.

Telewizyjna seria cyklu złożonego z dziesięciu części, miała premierę 10 grudnia 1989 roku w TVP1. Zbliżający się do pięćdziesiątki reżyser zdobył już uznanie po nakręceniu utożsamianych z tzw. "kinem moralnego niepokoju" filmów takich, jak "Blizna" i "Spokój" (oba z 1976 r.) oraz "Amator" (1979) z Jerzym Stuhrem w roli tytułowej. Zrealizowany dwa lata później "Przypadek" z główną rolą Bogusława Lindy zwrócił już uwagę międzynarodowej publiczności.



Film ten sześć lat przeleżał na cenzorskich półkach. Światową premierę miał dopiero w 1987 r. na festiwalu w Cannes, jednak nie podczas konkursu głównego, gdyż dyrektor festiwalu Gilles Jacob uważał, że jego "kontekst polityczny i społeczny może być nieczytelny dla obcokrajowców". Częściowo miał rację, gdyż odbiór był dość zróżnicowany. Dziennikarz Jerzy Peltz uważał, że film Kieślowskiego się zestarzał i "oferuje uproszczony pogląd na temat wydarzeń lat 1980-1981". Natomiast krytyk filmowy Janusz Wróblewski napisał o "Przypadku" - "to chyba jeden z najwspanialszych, najbardziej oryginalnych i najmądrzejszych filmów, jakie powstały po II wojnie światowej". Amerykański reżyser Martin Scorsese uznał film za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii.



Jednak to nie przetrzymywany przez cenzorów "Przypadek", a właśnie cykl nazwany "Dekalogiem" objawił światu pełnię talentu absolwenta łódzkiej "Filmówki". W rozmowie z PAP prof. Lubelski określił "Dekalog" słowami - "żaden film w historii polskiego kina nie był przedmiotem tak wielkiego zainteresowania badaczy, krytyków i widzów, jak 'Dekalog'. Temu filmowi poświęcono kilkadziesiąt książek".

Każdy z poszczególnych dziesięciu odcinków stanowi wariację na temat jednego z przykazań Dekalogu - podstawy judeochrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Nie jest to jednak bezpośrednie nawiązanie do tych zasad, lecz filozoficzny pretekst do "uruchomienia szeregu pytań na ich temat" - zauważył dalej krytyk.

Każdy z poszczególnych dziesięciu odcinków stanowi wariację na temat jednego z przykazań Dekalogu - podstawy judeochrześcijańskiej cywilizacji europejskiej. Nie jest to jednak bezpośrednie nawiązanie do tych zasad, lecz filozoficzny pretekst do "uruchomienia szeregu pytań na ich temat" - zauważył dalej krytyk.

Pierwsza część cyklu "Dekalog, jeden" odpowiada pierwszemu z dziesięciu przykazań: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Bohaterem opowieści jest wykładowca uniwersytecki, który ślepo wierzy w matematyczne wyliczenia. Pewnego jego 10-letni syn chce pojeździć na łyżwach na okolicznym zamarzniętym stawie. Ojciec z pomocą komputera skrupulatnie wylicza, że warstwa lodu jest już na tyle gruba, że jego syn może się bezpiecznie ślizgać. Jednak wbrew wszelkiej logice, wbrew prawom fizyki lód na jeziorze pęka... To film o tym, co nieuniknione.

Kieślowski nakręcił również dwie kinowe wersje filmów odnoszących się do piątego i szóstego przykazania - nie zabijaj i nie cudzołóż. Były to "Krótki film o zabijaniu" (1988) oraz "Krótki film o miłości" (1988). Pierwszy z Mirosławem Baką i Krzysztofem Globiszem w rolach głównych zaprezentowano na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył Nagrodę Jury za najlepszy film. Został również nagrodzony przez Europejską Akademię Filmową Feliksem - za najlepszy europejski film roku. Obraz Kieślowskiego odniósł duży sukces, choć nie wszyscy wytrzymali do końca projekcji. "Podczas tej sceny (egzekucji - przyp. red.) rozległy się okrzyki: 'Dosyć, dosyć'. Potem znany amerykański aktor Chuck Norris powiedział nam: 'Zabiłem w filmach kilku facetów, ale żeby w taki sposób...'" - wspominała Irena Strzałkowska ze Studia Filmowego "Tor".



Nie zawsze przychylny Kieślowskiemu krytyk filmowy Zygmunt Kałużyński, napisał wówczas na łamach "Polityki": "Uważam, że jest on znakomity. Szczegółowość, powaga, skupienie, z jakim film postępuje za mordercą i zarazem ofiarą, minuta po minucie, aż do jego stracenia, dają ową wszechstronność i zarazem tajemnicę charakteru ludzkiego, jaka jest cechą sztuki i jaką rzadko znajdujemy w kinie, czasem u jakiegoś Bunuela czy Bergmana".

Współautor scenariusza Krzysztof Piesiewicz wspominał po latach, że pomysł na "Dekalog" zrodził się w 1983 r. podczas trwającego w Polsce stanu wojennego. "Tych dziesięć wskazań Mojżesza to są propozycje, sugestie, jak żyć. I przystępując do pisania scenariusza, pamiętaliśmy, że życie jest bardzo skomplikowane i ludzka natura także. Wychodząc z takiego założenia trzeba było stworzyć dziesięć anegdot +łączących Bergmana z Hitchcockiem" - zaznaczył scenarzysta. "Dziś 'Dekalog' przeżywa drugą młodość. Został niedawno wydany na DVD we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Budzi zainteresowanie w Izraelu i Indiach. Myślę, że magnesem jest postawa reżysera, który nie występuje w roli sędziego, pomimo win i słabości człowieka" - podsumował Piesiewicz.

Krzysztof Globisz w podanej przez magazyn "Film" wypowiedzi na temat swojej roli wspominał natomiast, że "zaproszenie do zagrania młodego adwokata w 'Krótkim filmie o zabijaniu' było dla niego ekscytującą, ale i stresującą niespodzianką".

Aktor poruszył również kwestię sposobu reżyserskiej pracy Kieślowskiego, mówiąc: "Krzysztof starał się, bym w pełni zrozumiał, o czym ta historia opowiada, jaki jest jej psychologiczny i moralny sens. Reżyser wymagał ode mnie stanowiska w konflikcie racji dotyczącym kary śmierci. Jeśli jestem jej przeciwnikiem, to przede wszystkim dzięki rozmowom z Kieślowskim, wtedy, w latach 80".

W poniedziałek, 11 marca, mija 25 lat od premiery "Krótkiego filmu o zabijaniu" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. - Ten film zwrócił uwagę światowej krytyki na Kieślowskiego - przypomina krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski.

Claude-Marie Tremois z francuskiego tygodnika "Telerama" recenzowała: "Wiem jedno: 'Krótki film o zabijaniu' jest arcydziełem. To jeden z tych porażających filmów, od którego obrazów nie będziecie mogli się uwolnić. Jest w tym Dostojewski". Tymczasem sam reżyser w wywiadzie dla francuskiego miesięcznika "Cahiers du Cinema" odnosząc się do "Krótkiego filmu o zabijaniu" powiedział: "Myślę, że jego rozpowszechnianie w Polsce nie będzie w stanie zwrócić kosztów realizacji. Nie, żeby kosztował tak drogo, ale dlatego, że polscy widzowie szukają filmów lżejszych, sympatycznych, ponieważ samo ich życie jest wystarczająco ciężkie. Nigdy nie będę miał w Polsce tylu widzów, ilu chciałbym mieć".

Gdy idzie o sam "Dekalog" do klasyki polskiej kinematografii przeszły takie filmowe sceny, jak rozmowa Ireny (Maja Komorowska) z Pawłem (Wojciech Klata) o Bogu z pierwszej części. "Pamiętam, jakie wrażenie w 'Dekalogu I' robiła rozmowa Mai Komorowskiej z chłopcem o Bogu - że jest między nami. To był moment prawdy, jakiego nie znaliśmy wcześniej z telewizji. Nie dlatego, że u Kieślowskiego było pobożnie, bo wcale nie było, tylko dlatego, że było uczciwie" - wspominał w 2003 r. krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski. "Przygotowując się do realizacji cyklu, Krzysztof Kieślowski zapytał mnie, jak próbowałabym wytłumaczyć dziecku istnienie Boga. Odpowiedziałam mu na to pytanie i tak zrodziła się moja kluczowa scena w 'Dekalogu I'" - opowiadała przed laty Komorowska.

Kieślowskiemu bez wątpienia udała się bardzo trudna rzecz stworzenia dzieła ponad światopoglądowymi podziałami. "Film oglądał z nami teść ateista. Był bardzo przejęty. A potem Kieślowski spytał mnie czy znam jakiegoś wybitnego księdza. Poleciłem mu dominikanina Jacka Salija. Nakręcili dla BBC jego entuzjastyczną wypowiedź o 'Dekalogu'. Mówił, że to uczciwy film, nadaje się na katechezę" - zdradził Sobolewski

"Uniwersalność 'Dekalogu' jest również źródłem jego popularności. Odpowiada na problemy, które są w każdym człowieku" - zaznaczył natomiast Lubelski. Przyczyniła się ona do spopularyzowania cyklu, jak i zresztą samego Kieślowskiego w wielu krajach poza Polską, szczególnie we Francji, gdzie jego kino jest wciąż żywe, ale również we Włoszech, Hiszpanii, Kanadzie, krajach skandynawskich, czy też azjatyckich - szczególnie w Chinach i Japonii, gdzie twórczość polskiego reżysera jest odkrywana na nowo.

Lubelski, próbując wyjaśnić przyczyny większego sukcesu polskiego reżysera poza granicami Polski, lepszego odbioru jego twórczości, analizuje: "Jeśli zwracamy uwagę, że w Polsce ten cykl był początkowo przyjmowany z pewnymi oporami, to można było je łączyć z niechęcią do podważania zasad i dyskutowania z nimi. Niechęcią związaną z prostolinijnym polskim katolicyzmem. Społeczeństwa zachodnie przyzwyczajone były, że człowiek działa w warunkach wolności, przez co były też bardziej otwarte. Praktycznie w każdym odcinku cyklu jest to pytanie o wartości, sens, o niebezpieczeństwo związane z przekraczaniem zakazów. W Polsce mogło to być przyjmowane z oporami".

"Czy 'Dekalog' jest arcydziełem światowej kinematografii? Myślę, że tak" - powiedział Lubelski. "Arcydzielność 'Dekalogu' opiera się w z jednej strony na mistrzowskim operowaniu środkami filmowymi, z drugiej zaś na uruchomieniu emocji, zainteresowaniu i gotowości do skonfrontowania tego, co się ogląda z własnymi przeżyciami" - zauważył krytyk, dodając jednocześnie, że "te filmy są zaskakująco aktualne, jakby zostały nakręcone wczoraj".

Jako ciekawostkę wspomnieć można również, że Kieślowski odbierając w Berlinie pierwszą w historii Europejską Nagrodę Filmową w kategorii najlepszy film za "Krótki film o zabijaniu" wypowiedział słynne już słowa: "Mam nadzieję, że Polska jest w Europie".

Odnoszący się natomiast do szóstego przykazania "Krótki film o miłości" z Grażyną Szapołowską i Olafem Lubaszenką też zresztą odniósł międzynarodowy sukces. Zaprezentowany został na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian, gdzie otrzymał Nagrodę Specjalną Jury dla reżysera i Nagrodę Specjalną Katolickiego Biura Filmowego. Obraz ten opowiada historię dojrzałej kobiety i zakochanego w niej chłopca. Finał "Krótkiego filmu o miłości" różni się do zaprezentowanego w "Dekalogu VI". W odróżnieniu od wersji telewizyjnej cechuje go bardziej optymistyczny wydźwięk. Kieślowski dokonał zmiany po sugestii Szapołowskiej, która przekonała go, że ludzie chcą i potrzebują bajki.

W poniedziałek, 21 października, mija 25 lat od premiery "Krótkiego filmu o miłości" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Była to kinowa wersja szóstej części telewizyjnego cyklu "Dekalog", będącego próbą filmowej ilustracji 10 przykazań.

Krzysztof Kieślowski zmarł 13 marca 1996 r.. Do największych jego dzieł zalicza się takie filmy, jak: "Amator" (1979), "Przypadek" (1981), "Krótki film o zabijaniu" (1988), cykl "Dekalog" (1989), "Podwójne życie Weroniki" (1991) i trylogię "Trzy kolory" (1993-1994).